 У Японії невідомий напав на групу школярок: є загиблі й поранені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.05.2019

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Новини

У Японії невідомий напав на групу школярок: є загиблі й поранені

У місті Кавасакі чоловік з двома ножами напав на дітей, що стояли на зупинці. Загинула одна дівчинка та ще один дорослий, щонайменше 16 осіб отримали поранення.

Місце нападу з ножем у Кавасакі, Японія

Місце нападу з ножем у Кавасакі

DW.COM

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У японському місті Кавасакі у вівторок, 28 травня, озброєний двома ножами чоловік атакував гурт школярок, які очікували на автобус на зупинці. Нападаючи на дітей, чоловік кричав "Я вас повбиваю", інформує агенція AP.

Унаслідок нападу від отриманих ножових поранень загинула одна дівчинка та один чоловік, що, ймовірно, був батьком однієї зі школярок. Ще щонайменше 15 дітей отримали поранення. Троє з них були госпіталізовані у важком стані. Поранення також отримала одна жінка. Школярки, які стали об'єктом нападу, були віком від шести до дванадцяти років.

Нападник, віком близько 50 років, був затриманий поліцією, утім, невдовзі він помер від поранень у шию, які сам собі завдав після скоєння нападу. Особа нападника встановляється, його мотиви наразі залишаються невідомими.

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