 У Японії найстарішій у світі людині виповнилось 117 років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.01.2020

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Новини

У Японії найстарішій у світі людині виповнилось 117 років

Японка Кане Танака відсвяткувала свій день народження в будинку для людей похилого віку разом з друзями та персоналом. Торік вона була зареєстрована Книгою рекордів Гіннеса як найстаріша верифікована людина планети.

Кане Танака виповнилось 117 років

Кане Танака виповнилось 117 років

Найстаріша відома людина у світі японка Кане Танака у неділю, 5 січня, відсвяткувала 117-річчя. Вона відзначила свій день народження, який був 2 січня, вечіркою в будинку для людей похилого віку у місті Фукуока на півдні Японії. На святі були присутні друзі та персонал закладу, повідомив місцевий телеканал TVQ Kyushu.

Під час святкування Танака скуштувала шматочок іменинного торта. "Смачно. Я хочу ще трохи", - сказала вона.

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В минулому році Кане Танака була зареєстрована в Книзі рекордів Гіннеса як найстаріша верифікована людина планети. Це відбулось 9 березня, на той момент їй виповнилось 116 років та 66 днів. Жінка народилась в 1903 році і в 1922 році вийшла заміж за Хідео Танаку. У пари народилось четверо дітей, ще одну дитину вони всиновили.

У Японії спостерігається процес старіння населення разом з падінням народжуваності. В минулому році кількість немовлят, народжених у країні, скоротилась на 5,9 відсотка - до менше ніж 900 тисяч. Це сталось вперше з початку збору даних в 1899 році, повідомило японське міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту.

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