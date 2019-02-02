У штаб-квартирі НАТО підписали протокол про приєднання Македонії до Альянсу

Після підписання протоколу Скоп'є зможе брати участь у зустрічах НАТО як спостерігач. Очікується, що Македонія стане повноправним членом Альянсу щонайпізніше наступного року.
Нікола Дімітров (ліворуч) та Єнс Столтерберг під час церемонії підписання протоколу про приєднання Македонії до НАТО
У штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі 6 лютого відбулось підписання протоколу про приєднання Македонії до НАТО. У церемонії взяли участь генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг та міністр закордонних справ Македонії Нікола Дімітров. Підписи поставили представники теперішніх 29-ти країн-членів НАТО.
Нагадаємо, вступ країни до Північноатлантичного альянсу уможливився після підписання у 2018 році угоди між Скоп'є та Афінами, за якою Республіка Македонія змінює назву на Північна Македонія. Угода уже ратифікована парламентами обох країн. Через суперечку стосовно назви Афіни блокували приєднання Скоп'є до НАТО та ЄС.
Формальне перейменування Республіки Македонія на Північна Македонія є "питанням найближчих днів", заявив після церемонії підписання протоколу міністр закордонних справ країни Дімітров.
Після підписання протоколу Скоп'є зможе брати участь у зустрічах НАТО як спостерігач. Країна стане повноправним членом Альянсу лише після ратифікації протоколу всіма нинішніми 29 державами-членами НАТО. Очікується, що це відбудеться щонайпізніше наступного року.
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