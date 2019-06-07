У штабі ООС пояснили про загиблих на Донбасі 7 червня

На Донбасі внаслідок несподіваного нічного обстрілу бойовиків 7 червня загинули двоє українських військових, повідомили під час телефонної розмови з DW у прес-центрі штабу Об'єднаних сил (ООС) вранці у суботу, 8 червня. П'ятеро українських військових дістали поранень, ще семеро - зазнали бойових травм. Ці дані стосуються доби від 00 годин 7 червня.

Як відомо, про двох загиблих йшлось у повідомленні прес-центру від ранку 7 червня. Однак у повідомленні ОСС від ранку 8 червня також повідомляється про двох загиблих з посиланням на 7 червня.

Протягом 7 червня "збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню", зазначають в штабі ООС. При цьому повідомляється, що три рази обстріли велися із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських 152мм та 122 мм систем, а також мінометів калібру 120 мм.

Обстріли українських позицій також велися з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та автоматичної стрілецької зброї.

Від початку доби 8 червня бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил один раз.

У прес-центрі зазначили, що "на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь" від українських підрозділів та запевнили, що війська ООС контролюють бойовиків на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню.

Нагадаємо, кілька днів тому представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кучма ініціював заборону "вогню у відповідь" на Донбасі з боку українських військових. Пізніше він пояснив, що мав на увазі ситуації "очевидних провокацій, що здійснюються з районів із цивільними об'єктами".