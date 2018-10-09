У штабі ООС повідомили про загибель на Донбасі 10 жовтня чотирьох військових

Четверо українських військовослужбовців у середу, 10 жовтня, загинули на Донбасі, ще троє отримали поранення. Про це повідомив прес-центр штабу Операції об'єднаних сил (ООС) на сторінці в соціальній мережі Facebook вранці у четвер, 11 жовтня.

"Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули та троє отримали поранення", - йдеться в повідомленні прес-центру штабу ООС. Також зазначається, що двоє військовослужбовців отримали смертельні поранення 10 жовтня в результаті підриву на мінно-вибуховому пристрої.

Загалом проросійські бойовики упродовж минулої доби 28 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі, 12 разів було застосоване озброєння, заборонене мінськими домовленостями, стверджують в штабі ООС. Зокрема, повідомляється про вогонь з боку бойовиків з мінометів, протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, зенітної установки, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

З початку 11 жовтня бойовики тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Маріупольському напрямку біля населених пунктів Гнутове і Широкине з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Важке озброєння не застосовувалося, зазначається в повідомленні прес-центру штабу ООС.