 У штабі ООС повідомили про загибель на Донбасі 10 жовтня чотирьох військових | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.10.2018

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Новини

У штабі ООС повідомили про загибель на Донбасі 10 жовтня чотирьох військових

Четверо українських військових загинули на Донбасі 10 жовтня, ще троє отримали поранення. Проросійські бойовики 28 разів обстрілювали українські позиції, повідомили в штабі Операції об'єднаних сил.

У Києві заявили про загибель чотирьох військових на Донбасі 10 жовтня

У Києві заявили про загибель чотирьох військових на Донбасі 10 жовтня

Четверо українських військовослужбовців у середу, 10 жовтня, загинули на Донбасі, ще троє отримали поранення. Про це повідомив прес-центр штабу Операції об'єднаних сил (ООС) на сторінці в соціальній мережі Facebook вранці у четвер, 11 жовтня.

"Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули та троє отримали поранення", - йдеться в повідомленні прес-центру штабу ООС. Також зазначається, що двоє військовослужбовців отримали смертельні поранення 10 жовтня в результаті підриву на мінно-вибуховому пристрої.

DW.COM

У зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі минулої доби загинув один український військовослужбовець, ще двоє отримали поранення. (10.10.2018)

Детонація вибухового пристрою в Донецькій області завдала смертельних поранень двом військовим зі складу об'єднаних сил на Донбасі, повідомляють у Києві. (10.10.2018)

Загалом проросійські бойовики упродовж минулої доби 28 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі, 12 разів було застосоване озброєння, заборонене мінськими домовленостями, стверджують в штабі ООС. Зокрема, повідомляється про вогонь з боку бойовиків з мінометів, протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, зенітної установки, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

З початку 11 жовтня бойовики тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Маріупольському напрямку біля населених пунктів Гнутове і Широкине з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Важке озброєння не застосовувалося, зазначається в повідомленні прес-центру штабу ООС.

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