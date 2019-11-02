 У Шотландії зійшов з рейок потяг: є жертви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2020

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Новини

У Шотландії зійшов з рейок потяг: є жертви

На сході Шотландії зійшов з рейок потяг. Унаслідок аварії загинули три людини, шестеро осіб ушпиталено.

Дим на місці залізничної аварії у Стоунхейвені

Дим на місці залізничної аварії у Стоунхейвені

Троє людей заигнули, ще шестеро були серйозно травмовані та ушпиталені в середу, 12 серпня, внаслідок сходження з рейок потяга біля міста Стоунхейвен на східному узбережжі Шотландії. Про це повідомило агентство AP з посиланням на місцеву владу.

За даними BBC, потяг складався з чотирьох пасажирських вагонів та двох локомотивів - у голові та в хвості потяга. З рейок зішли передні локомотив та три вагони. Останніми днями в Стоунхейвені йшли сильні дощі, тож у регіоні спостерігалися паводки. Припускають, що до залізничної аварії міг призвести зсув ґрунту.

Інформаційне агентство Press Association повідомило, що серед загиблих - машиніст локомотиву, проте офіційного підтвердження цієї інформації немає. Прем'єрка Шотландії Нікола Стерджен повідомила, що є попередні дані про серйозні травми пасажирів. На місце катастрофи прибули два медичні вертольоти та близько 30 автомобілів рятувальних служб.

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