 У школах Франції вшанували хвилиною мовчання пам′ять убитого учителя Самюеля Паті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.11.2020

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У школах Франції вшанували хвилиною мовчання пам'ять убитого учителя Самюеля Паті

У школах Франції вшанували хвилиною мовчання пам'ять вчителя Самюеля Паті, вбитого після того, як він під час уроку, присвяченому свободі слова, показав учням карикатури на пророка Мухаммеда.

Фотопортрет Самюеля Паті

Фотопортрет Самюеля Паті

У школах по всій Франції в понеділок, 2 листопада, провели хвилину мовчання на вшанування пам'яті вчителя Самюеля Паті, вбитого через те, що він показав учням на уроці карикатури на пророка Мухаммеда.

Учні, які повернулися до шкіл після двотижневих канікули, перервали заняття для хвилини мовчання об 11-й ранку за місцевим часом. Учителі ж нагадали їм про їхні права та обов'язки у "вільній демократії".

Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до школярів у соціальних медіа. "Ідея терористів - створити ненависть. Ми подолаємо це разом", - написав він. За словами Маркона, Паті був "тихим героєм", який намагався прищепити своїм учням цінності Французької Республіки.

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Прем'єр-міністр країни Жан Кастекс разом з учителями взяв у часть у хвилині мовчання в коледжі, де викладав Паті. Поліція охороняла навчальний заклад, до якого учні повернуться тільки у вівторок. Після нападу на Паті та ножової атаки в Ніцці в країні взято під посилену охорону освітні та культові заклади.

Нагадаємо, що 16 жовтня ісламіст чеченського походження жорстоко вбив 47-річного вчителя історії та географії з коледжа у передмісті Парижа. Причиною вбивства стало те, що Паті під час уроку, присвяченому свободі слова, показував учням опубліковані сатиричним виданням Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда.

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