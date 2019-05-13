У Швеції суд відхилив запит прокуратури на арешт Ассанжа

Суд в місті Уппсала відхилив запит прокуратури Швеції на арешт засновника викривальної інтернет-платформи WikiLeaks Джуліана Ассанжа через звинувачення в зґвалтуванні. Відповідне рішення суд ухвалив у понеділок, 3 червня.

Прокурора сподівалася завдяки цьому запиту отримати дозвіл на екстрадицію Ассанжа з Великобританії, де він перебуває за ґратами. У відхиленому запиті йшлося про звинувачення в зґвалтуванні від 2010 року. У прокуратурі мотивували потребу в арешті Ассанжа побоюванням щодо його можливої втечі.

Утім, суд аргументував своє рішення тим, що нині Ассанжа можна допитати у Великобританії й без ордеру на його арешт, повідомляє агенція новин dpa. У травні прокуратура Швеції вирішила відновити закрите 2017 року розслідування щодо засновника платформи WikiLeaks Джуліана Ассанжа у справі про зґвалтування.

2010 року двоє жінок у Швеції звинуватили Ассанжа в зґвалтуванні. Сам засновник WikiLeaks наполягав на своїй невинуватості.

11 квітня поліція Лондона заарештувала Джуліана Ассанжа в посольстві Еквадору в Великобританії. Поліцейські пред'явили йому ордер, виданий у червні 2012 року за неявку Ассанжа до суду.

Джуліан Ассанж переховувався в посольстві Еквадору в Лондоні з червня 2012 року, побоюючись арешту й екстрадиції до Швеції за звинуваченням у зґвалтуванні. У травні 2017 року органи юстиції Швеції закрили справу стосовно Ассанжа, проте засновник Wikileaks побоювався видачі владі США, де йому загрожує довічне позбавлення волі за публікацію секретних документів про операції Сполучених Штатів в Іраку і Афганістані.

1 травня 2019 року британський суд засудив Ассанжа до майже року ув'язнення за обвинуваченнями в порушенні умов звільнення під заставу.

23 травня 2019 року мін'юст США висунув Ассанжу обвинувачення за 17-ма новими пунктами. Зокрема, 47-річному уродженцю Австралії закидають незаконне отримання і оприлюднення секретних документів, що стосуються національної оборони. Якщо Ассанжа видадуть США і там його визнають винним за всіма 18 пунктами, засновника WikiLeaks можуть засудити до 175 років позбавлення волі.