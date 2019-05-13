 У Швеції суд відхилив запит прокуратури на арешт Ассанжа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Швеції суд відхилив запит прокуратури на арешт Ассанжа

Суд вирішив, що прокуратура має можливість допитати засновника викривальної інтернет-платформи WikiLeaks Джуліана Ассанжа і без ордеру на арешт.

Джуліан Ассанж під час арешту в Лондоні

Джуліан Ассанж під час арешту в Лондоні (квітень 2019 року)

Суд в місті Уппсала відхилив запит прокуратури Швеції на арешт засновника викривальної інтернет-платформи WikiLeaks Джуліана Ассанжа через звинувачення в зґвалтуванні. Відповідне рішення суд ухвалив у понеділок, 3 червня.

Прокурора сподівалася завдяки цьому запиту отримати дозвіл на екстрадицію Ассанжа з Великобританії, де він перебуває за ґратами. У відхиленому запиті йшлося про звинувачення в зґвалтуванні від 2010 року. У прокуратурі мотивували потребу в арешті Ассанжа побоюванням щодо його можливої втечі. 

Утім, суд аргументував своє рішення тим, що нині Ассанжа можна допитати у Великобританії й без ордеру на його арешт, повідомляє агенція новин dpa. У травні прокуратура Швеції вирішила відновити закрите 2017 року розслідування щодо засновника платформи WikiLeaks Джуліана Ассанжа у справі про зґвалтування.

DW.COM

Розслідування в справі про зґвалтування щодо Джуліана Ассанжа відновили шведські слідчі. У WikiLeaks сподіваються, що це дасть можливість Ассанжу довести свою невинуватість. (13.05.2019)

Засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа засудили до майже року в'язниці через порушення умов звільнення під заставу. Його переховування в посольстві Еквадору обійшлося британцям у 16 мільйонів фунтів стерлінгів. (01.05.2019)

Засновника WikiLeaks звинувачують в незаконному отриманні і оприлюдненні таємних документів, пов'язаних з національною обороною. В США Ассанжу загрожує до 175 років позбавлення волі. (24.05.2019)

2010 року двоє жінок у Швеції звинуватили Ассанжа в зґвалтуванні. Сам засновник WikiLeaks наполягав на своїй невинуватості.

11 квітня поліція Лондона заарештувала Джуліана Ассанжа в посольстві Еквадору в Великобританії. Поліцейські пред'явили йому ордер, виданий у червні 2012 року за неявку Ассанжа до суду.

Джуліан Ассанж переховувався в посольстві Еквадору в Лондоні з червня 2012 року, побоюючись арешту й екстрадиції до Швеції за звинуваченням у зґвалтуванні. У травні 2017 року органи юстиції Швеції закрили справу стосовно Ассанжа, проте засновник Wikileaks побоювався видачі владі США, де йому загрожує довічне позбавлення волі за публікацію секретних документів про операції Сполучених Штатів в Іраку і Афганістані.

1 травня 2019 року британський суд засудив Ассанжа до майже року ув'язнення за обвинуваченнями в порушенні умов звільнення під заставу.

23 травня 2019 року мін'юст США висунув Ассанжу обвинувачення за 17-ма новими пунктами. Зокрема, 47-річному уродженцю Австралії закидають незаконне отримання і оприлюднення секретних документів, що стосуються національної оборони. Якщо Ассанжа видадуть США і там його визнають винним за всіма 18 пунктами, засновника WikiLeaks можуть засудити до 175 років позбавлення волі.

Дивитись відео 01:09

Ассанж: Наступна публікація WikiLeaks стосуватиметься виборів у США (04.10.2016)

Аудіо й відео до теми

Ассанж: Наступна публікація WikiLeaks стосуватиметься виборів у США (04.10.2016)  

Також за темою

London Julian Assange Ankunft Gerichtsverhandlung Faust

У Швеції відновили розслідування щодо Джуліана Ассанжа у справі про зґвалтування 13.05.2019

Розслідування в справі про зґвалтування щодо Джуліана Ассанжа відновили шведські слідчі. У WikiLeaks сподіваються, що це дасть можливість Ассанжу довести свою невинуватість.

Реклама

Докладно

Будівля Ради Європи в Страсбурзі

ПАРЄ зробила крок до повернення делегації Росії

Регламентний комітет ПАРЄ ухвалив проект резолюції, який може дати можливість російській делегації повернутися.  

Водій вантажівки - затребувана професія у ФРН

У Німеччині бракує водіїв вантажівок

На німецькому логістичному ринку - від 45 до 60 тисяч незаповнених вакансій водіїв. І ця проблема зростатиме.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  