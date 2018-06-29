У Швеції секс без явної згоди вважають зґвалтуванням

У Швеції в неділю, 1 липня, набув чинності новий жорсткий закон щодо статевої свободи особистості. Відтепер у скандинавській країні секс, на який не було отримано явний дозвіл, вважатиметься зґвалтуванням. Закон було ухвалено на тлі низки секс-скандалів, пов'язаних зокрема з рухом #MeToo, який викривав сексуальні домагання.

Документ встановлює, що секс був примусовим, якщо один з участників не брав у ньому "вільної" участі, зазначає AFP. Раніше ж у Швеції зґвалтуванням вважався статевий акт з використанням погроз чи насильства. "Уже не потрібне залякування чи примус, агресор просто може скористатися вразливим становищем жертви", - пояснює уряд. Попри жарти в мережі про попередню письмову згоду, цього не потрібно, каже суддя Анна Ханнелл, співавторка закону. "Достатньо просто брати фізичну участь - це вже знак згоди", - пояснила вона. Суд має вирішувати, чи демонструвалася згода словами, жестами чи в інший спосіб.

Минулоріч в Швеції зареєстровано сім тисяч зґвалтувань, на 10 відсотків більше ніж рік тому. За законом, ґвалтівнику загрожує до шести років в'язниці, до 10 - якщо жертва неповнолітня. "Рух #MeToo потужно продемонстрував, як багато ще треба зробити для подолання сексуальних домагань та секс-агресії на робочих місцях та загалом у суспільстві", - зазначила в день набуття законом чинності міністерка з питань гендерної рівності Лена Халленгрен.