 У Швеції секс без явної згоди вважають зґвалтуванням | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Швеції секс без явної згоди вважають зґвалтуванням

У Швеції набув чинності закон про статеву свободу. Відтепер секс без явної згоди вважається зґвалтуванням.

У Швеції секс без явної згоди вважають зґвалтуванням

У Швеції в неділю, 1 липня, набув чинності новий жорсткий закон щодо статевої свободи особистості. Відтепер у скандинавській країні секс, на який не було отримано явний дозвіл, вважатиметься зґвалтуванням. Закон було ухвалено на тлі низки секс-скандалів, пов'язаних зокрема з рухом #MeToo, який викривав сексуальні домагання.

DW.COM

ЛГБТ-активістка Олена Шевченко вважає, що має право ходити вулицею з коханою людиною, як і інші.Вона бореться проти гомофобії та дискримінації ЛГБТ в Україні.

Австралія повідомила про проведення першого в світі розслідування національного масштабу щодо сексуальних домагань на робочих місцях. (20.06.2018)

Психолог Деніз Башпінар прокоментувала флешмоб ‪#яНеБоюсьСказати, який триває в українських соцмережах, а також розповіла, чому важливо говорити про сексуальне та домашнє насильство та як можна чинити йому опір. (08.07.2016)

Документ встановлює, що секс був примусовим, якщо один з участників не брав у ньому "вільної" участі, зазначає AFP. Раніше ж у Швеції зґвалтуванням вважався статевий акт з використанням погроз чи насильства. "Уже не потрібне залякування чи примус, агресор просто може скористатися вразливим становищем жертви", - пояснює уряд. Попри жарти в мережі про попередню письмову згоду, цього не потрібно, каже суддя Анна Ханнелл, співавторка закону. "Достатньо просто брати фізичну участь - це вже знак згоди", - пояснила вона. Суд має вирішувати, чи демонструвалася згода словами, жестами чи в інший спосіб. 

Минулоріч в Швеції зареєстровано сім тисяч зґвалтувань, на 10 відсотків більше ніж рік тому. За законом, ґвалтівнику загрожує до шести років в'язниці, до 10 - якщо жертва неповнолітня. "Рух #MeToo потужно продемонстрував, як багато ще треба зробити для подолання сексуальних домагань та секс-агресії на робочих місцях та загалом у суспільстві", - зазначила в день набуття законом чинності міністерка з питань гендерної рівності Лена Халленгрен. 

Дивитись відео 00:34
Now live
00:34 хв

Кореспондентка DW зазнала сексуальних домагань у Москві

Аудіо й відео до теми

Кореспондентка DW зазнала сексуальних домагань у Москві  

Також за темою

Schwedische Akademie in Stockholm - Jahrestreffen 2017

Нобелівську премію з літератури у 2018 році не вручатимуть 04.05.2018

Шведська академія нині розбирається з секс-скандалом та закидами у корупції. Лаурета Нобелівської премії з літератури цього року визначатимуть, скоріш за все, у 2019 році.

Докладно

Президенти Німеччини, Білорусі та Австрії на відкритті меморіалу Тростенець під Мінськом, 29 червня 2018 року

Штайнмаєр у Білорусі закликав до спільної культури пам'яті

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр узяв участь у відкритті меморіалу на місці концтабору "Тростенець" у Білорусі. 

Північний потік 2

"Північний потік-2": У Росії достатньо євро для газогону

"У Росії багато ліквідності в євро", - каже топ-менеджер проекту "Північний потік-2". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  