 У Швеції молодики в масках підпалили десятки автомобілів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2018

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Новини

У Швеції молодики в масках підпалили десятки автомобілів

У Гетеборзі в 20 різних місцях згоріли понад 80 машин. Повідомляється, що автівки підпалили хулігани в масках. Внаслідок інцидентів ніхто не постраждав.

У кількох містах Швеції невідомі здійснили підпали машин (фото з архіву)

У кількох містах Швеції невідомі здійснили підпали машин (фото з архіву)

Невідомі в масках підпалили щонайменше 88 автомобілів у шведському місті Гетеборг у ніч на вівторок, 14 серпня, інформує агенція dpa. Представники поліції повідомили, що підпали були здійснені у 20 різних місцях Гетеборга. Повідомлення про подібні підпали машин також надійшли зі шведських міст Фалькенберг і Люсечіль.

У місті Трольгеттан близько 40 молодиків в масках також підпалювали автомобілі і жбурляли каміння у співробітників поліції. Правоохоронці не виключають, що це була організована акція, учасники якої ймовірно координували свої дії у соціальних мережах.

Свідки інцидентів повідомили правоохоронцям, що одягнені в чорне і замасковані молодики пересувалися невеликими групами, розбивали в машинах скло, виливали всередину запалювальну суміш і здійснювали підпал.

Наразі немає повідомлень про затримання паліїв. Також, за попередньою інформацією, внаслідок інцидентів ніхто не постраждав.

 

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