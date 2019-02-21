У Швеції затримали підозрюваного в шпигунстві на користь Росії

Служба держбезпеки Швеції (СЕПО) затримала в Стокгольмі підозрюваного в шпигунстві на користь Росії. Про це йдеться в поширеній у середу, 27 лютого, заяві відомства. Затримання відбулося напередодні в центрі Стокгольма, розповів речник СЕПО журналістам агенції новин dpa.

СЕПО підозрює, що затриманий був причетний до шпигунської діяльності щонайменше з 2017 року. Слідчі підозрюють, що затриманого міг завербувати в Швеції "офіцер російської розвідки, який працює під дипломатичним прикриттям", йдеться в повідомленні служби, цитує dpa.

Щодо національності та громадянства підозрюваного не розкривається жодних подробиць. Відомо лише, що затриманий працював у Швеції в сфері високих технологій та мав доступ до інформації, яка цікавить іноземні розвідки, зазначають у СЕПО.

У Москві відмовилися коментувати

Тим часом речник російського президента Дмитро Пєсков відмовився коментувати інформацію про затримання в Швеції підозрюваного в шпигунстві на користь Росії. "Це не в Кремль, це - в МЗС", - сказав Пєсков під час прес-конференції в Москві, цитує агенція новин "Інтерфакс".

Як повідомлялося, в грудні 2018 року Росія вислала шведського дипломата. У МЗС Швеції назвали дії Москви відповіддю на відмову в акредитації двох дипломатів з РФ. Тоді шведські ЗМІ з посиланням на неназваних співрозмовників повідомляли, що російські дипломати, яким Швеція відмовила в акредитації, раніше працювали в розвідці РФ.