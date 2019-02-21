 У Швеції затримали підозрюваного в шпигунстві на користь Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Швеції затримали підозрюваного в шпигунстві на користь Росії

За версією слідства, затриманий був завербований офіцером російської розвідки, який працював під дипломатичним прикриттям.

Спецслужби

Служба держбезпеки Швеції (СЕПО) затримала в Стокгольмі підозрюваного в шпигунстві на користь Росії. Про це йдеться в поширеній у середу, 27 лютого, заяві відомства. Затримання відбулося напередодні в центрі Стокгольма, розповів речник СЕПО журналістам агенції новин dpa. 

СЕПО підозрює, що затриманий був причетний до шпигунської діяльності щонайменше з 2017 року. Слідчі підозрюють, що затриманого міг завербувати в Швеції "офіцер російської розвідки, який працює під дипломатичним прикриттям", йдеться в повідомленні служби, цитує dpa.

Щодо національності та громадянства підозрюваного не розкривається жодних подробиць. Відомо лише, що затриманий працював у Швеції в сфері високих технологій та мав доступ до інформації, яка цікавить іноземні розвідки, зазначають у СЕПО.

У Москві відмовилися коментувати

Тим часом речник російського президента Дмитро Пєсков відмовився коментувати інформацію про затримання в Швеції підозрюваного в шпигунстві на користь Росії. "Це не в Кремль, це - в МЗС", - сказав Пєсков під час прес-конференції в Москві, цитує агенція новин "Інтерфакс".

Як повідомлялося, в грудні 2018 року Росія вислала шведського дипломата. У МЗС Швеції назвали дії Москви відповіддю на відмову в акредитації двох дипломатів з РФ. Тоді шведські ЗМІ з посиланням на неназваних співрозмовників повідомляли, що російські дипломати, яким Швеція відмовила в акредитації, раніше працювали в розвідці РФ.

Дивитись відео 02:15

Військова повинність у Європі: через Крим і Донбас знову в тренді? (22.08.2018)

DW.COM

МЗС Швеції заявило про висилку свого дипломата з Росії

Російська влада вимагає від одного зі співробітників шведського дипломатичного корпусу в Москві залишити РФ, повідомили в Стокгольмі. Раніше посольство Швеції не надало дипломатичні візи двом росіянам. (21.12.2018)  

Міністр оборони Швеції звинуватив Сергія Шойгу у брехні

За словами глави шведського оборонного відомства, твердження про те, що НАТО має безперешкодний доступ до повітряного простору і територіальних вод Швеції, є хибним. (03.08.2018)  

Швеція проводить наймасштабніші військові навчання з 1975 року

У Швеції з нагоди національного свята відбуваються найбільші за понад 40 років військові маневри. Участь в них беруть 22 тисячі резервістів. (06.06.2018)  

Аудіо й відео до теми

Військова повинність у Європі: через Крим і Донбас знову в тренді? (22.08.2018)  

Реклама

Докладно

Ханой готовий до другого саміту Дональда Трампа та Кім Чен Ина

Час для Трампа показати результати

Шанси на прорив у питанні денуклеаризації КНДР - високі як ніколи, вважає Міхаель Кніґґе. 

default

Напівасоціація? Як Україна виконує угоду з ЄС

Урядовий звіт вказує на виконання лише близько половини поставлених на 2018 рік завдань. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  