У Швейцарії у громадському транспорті тепер треба носити маски

Уперше з початку пандемії викликаного коронавірусом захворювання COVID-19 у Швейцарії з понеділка, 6 липня, запроваджено обов'язкове носіння захисних масок у громадському транпорті. Це стосується й авіації.

До цього влада країни та транспортні підприємства лише рекомендували пасажирам носити маски в години пік. Як повідомляє агенство dpa, у Женеві більшість пасажирів цю рекомендацію просто ігнорували.

Утім, вже в понеділок ситуація змінилася. За словами директора транспортного підприємства Цюриха Ґвідо Шоха (Guido Schoch), понад 95 відсотків пасажирів були вже в масках. Носіння захисної маски також є обов'язковим на швейцарських канатних дорогах, а от у крамниці в країні можна заходити і без маски.

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Також з 6 липня у Швейцарії відправлятимуть на 10-денний карантин подорожніх з 29 країн, зокрема Росії, Сербії, Швеції та США.

Останнім часом у країні зросла кількість випадків зараження коронавірусом. У кантоні Юра на кордоні з Францією на минулих вихідних було оголошено карантин у двох школах, де вчилися та викладали 410 осіб.