 У Швейцарії у громадському транспорті тепер треба носити маски | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Швейцарії у громадському транспорті тепер треба носити маски

У Швейцарії вперше з початку пандемії COVID-19 запровадили обов'язкове носіння захисних масок у громадському транспорті.

Цюрих

Цюрих

Уперше з початку пандемії викликаного коронавірусом захворювання COVID-19 у Швейцарії з  понеділка, 6 липня, запроваджено обов'язкове носіння захисних масок у громадському транпорті. Це стосується й авіації.

До цього влада країни та транспортні підприємства лише рекомендували пасажирам носити маски в години пік. Як повідомляє агенство dpa, у Женеві більшість пасажирів цю рекомендацію просто ігнорували.

Утім, вже в понеділок ситуація змінилася. За словами директора транспортного підприємства Цюриха Ґвідо Шоха (Guido Schoch), понад 95 відсотків пасажирів були вже в масках. Носіння захисної маски також є обов'язковим на швейцарських канатних дорогах, а от у крамниці в країні можна заходити і без маски.

Читайте також: Коронавірус: сотні вчених закликали ВООЗ переглянути рекомендації

Також з 6 липня у Швейцарії відправлятимуть на 10-денний карантин подорожніх з 29 країн, зокрема Росії, Сербії, Швеції та США.

Останнім часом у країні зросла кількість випадків зараження коронавірусом. У кантоні Юра на кордоні з Францією на минулих вихідних було оголошено карантин у двох школах, де вчилися та викладали 410 осіб.

Дивитись відео 01:49

Побачення на кордоні між Німеччиною і Швейцарією в часи коронавірусу (08.04.2020)

DW.COM

COVID-19: Індія обігнала Росію та вийшла на третє місце в світі

В Індії зафіксовно вже 700 тисяч випадків зараження коронавірусом. Країна вийшла на третє місце в світі за цим показником, випередивши Росію. (06.07.2020)  

Також за темою

Coronavirus | Aserbaidschan Baku Polizeikontrolle bei Lockdown

Пандемія COVID-19: в Азербайджані подовжили карантин до 1 серпня 21.06.2020

Через погіршення ситуації з коронавірусною інфекцією влада Азербайджану вирішила подовжити карантинні обмеження до 1 серпня.

Australien Coronavirus

Через COVID-19 Австралія перекриває кордони між штатами 06.07.2020

В Австралії з 8 липня буде перекрито кордон між двома найбільш населеними штатами країни - Вікторією та Новим Південним Уельсом.

Ukraine Kiew Coronavirus

У Києві ресторани, кіно та театри працюватимуть після 22-ї години 06.07.2020

У Києві чергове послаблення карантину: відтепер ресторани, кіно та театри можуть працювати і після 22-ї години, оголосив мер української столиці Віталій Кличко.

Реклама

Докладно

Громіздка та неефективна. Чому треба змінювати систему соцзахисту в Україні

Чому треба змінювати систему соцзахисту в Україні

Критики вимагають реформувати систему соцзахисту. Але як може виглядати така реформа?  

default

Заплати шість тисяч гривень: влада готує сюрприз селянам

Депутати правлячої партії "Слуга народу" придумали новий податок для дрібних фермерів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  