У Швейцарії сотні британських туристів втекли з карантину

Сотні британців, які збиралися провести відпустку в швейцарському курортному містечку Фербір, таємно покинули свої готелі, після того як місцева влада розпорядилася відправити всіх прибулих Великобританії туристів на десятиденний карантин. Про це у неділю, 27 грудня, повідомило інформаційне агентство dpa.

Рішення про ізоляцію прибулих з Великобританії гостей ухвалили на тлі новин про швидке поширення в Сполученому Королівстві нової мутації коронавірусу. Так, з 20 грудня Швейцарія перестала приймати рейси з Великобританії і ПАР, де також було зареєстровано новий варіант коронавірусу. Водночас влада країни вирішила, що всі туристи, які прибули з цих держав в період з 14 грудня, повинні провести під карантином 10 днів, починаючи з дня приїзду.

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Британські туристи залишали готелі вночі

За даними dpa, відповідно до рішення швейцарської влади, на карантин загалом повинні були піти 420 осіб, які прибули в Фербір з Великобританії. 50 осіб з числа тих, кому було наказано самоізолюватися, залишили Швейцарію відразу ж після отримання повідомлення про необхідність ізолюватися. З решти 370 туристів до 27 грудня в Фербірі залишилося менше 12 осіб.

Багато гостей залишили свої готелі вночі. "Співробітники помітили відсутність гостей в їхніх номерах завдяки тому, що залишені біля дверей таці зі сніданком залишилися недоторканими", - розповів журналістам Жан-Марк Сандоз - офіційний представник муніципалітету Багнес, де розташований курорт Фербір.

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"Ми розуміємо їхній гнів", - додав він. За словами Сандоз, муніципалітети в Швейцарії не отримали ніякої підтримки в реалізації карантинних вимог, про які було оголошено настільки раптово. "Родини з малими дітьми виявилися замкненими на 20 квадратних метрах. Це було нестерпно", - підкреслив Сандоз.

Популярний у британців гірськолижний курорт

Деякі британці, які залишили Швейцарію, вирішили провести залишок відпустки в сусідній Франції. Гірськолижні спуски там закриті, однак громадянам Великобританії не забороняється залишати готельні номери.

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Гірськолижний курорт Фербір, розташований в кантоні Валліс, традиційно користується великою популярністю у британських туристів. Населення містечка Фербір становить 9 000 осіб. Приблизно 20 відсотків туристів, які щорічно проводять відпустку на цьому гірськолижному курорті, - британці. Після оголошення карантину для них багато швейцарців почали вважати курорт можливим осередком поширення інфекції і також анулювали вже заброньовані кімнати в готелях, вказує Сандоз.