 У Швейцарії жінка напала з ножем на відвідувачів торговельного центру | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.11.2020

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Новини

У Швейцарії жінка напала з ножем на відвідувачів торговельного центру

У Швейцарії поліція затримала жінку, яка напала на відвідувачів торговельного центру в Лугано. Її підозрюють в симпатіях до "Ісламської держави".

Торговельний центр у Лугано, де стався напад (архівне фото)

Торговельний центр у Лугано, де стався напад

У торговельному центрі в швейцарському місті Лугано у вівторок, 24 листопада, 28-річна громадянка Швейцарії напала на двох жінок. При цьому одна з них була важко поранена ножем у горло, друга отримала незначні травми.

Нападницю затримали поліцейські. Розслідування справи перебрала на себе федеральна прокуратура, яка підозрює терористичні мотиви нападу. "Нападниця відома федеральній поліції з 2017 року як джихадистка", - повідомили правоохоронці.

За даними місцевих ЗМІ, перед атакою підозрювана в тероризмі викрала ніж із відділу господарських товарів, а під час нападу кричала, що належить до терористичного угруповання "Ісламська держава". Жінку зупинили відвідувачі, які схопили її за волосся та утримували, поки не прибула поліція.

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Після теракту у Відні на початку листопада, в результаті якого загинули четверо осіб, поліція Швейцарії також перебуває у стані підвищеної готовності. У країні було затримано двох осіб, яких підозрюють у причетності до віденського теракту. Канцлер Австрії Себастіан Курц засудив напад у Лугано та висловив солідарність зі Швейцарією.

Нагадаємо, що в останні тижні у Європі відбулася низка ісламістських терактів. Першим став напад у передмісті Парижа, де 18-річний чеченець обезголовив учителя Самюеля Паті за те, що той на уроці, присвяченому свободі слова, показав учням карикатури на пророка Мухамеда.

Згодом чоловік з ножем увірвався до собору Нотр-Дам у Ніцці, де напав на відвідувачів. Три людини загинули, ще шестеро були поранені. А 2 листопада терорист із Північної Македонії влаштував стрілянину в центрі Відня.

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