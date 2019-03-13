 У Швейцарії десятки тисяч жінок вимагали рівних прав | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.06.2019

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Новини

У Швейцарії десятки тисяч жінок вимагали рівних прав

По всій країні пройшли марші та демонстрації жінок, що вимагають рівних зарплат, додаткового часу для догляду за дітьми та нетерпимості до насильства.

Демонстрації відбулись у багатьох містах Швейцарії

Демонстрації відбулись у багатьох містах Швейцарії

Десятки тисяч жінок у п'ятницю, 14 квітня, вийшли на вулиці міст Швейцарії, а також взяли участь в загальнонаціональному страйку, вимагаючи рівної із чоловіками оплати праці та рівних прав. За даними місцевих ЗМІ та поліції, зокрема в акції в Цюриху взяли участь понад 50 тисяч людей, у Берні - більш ніж 40 тисяч. Цей загальнонаціональний протест став другим з 1991 року, коли на акції вийшло близько 500 тисяч людей.

Під час демонстрацій жінки в одязі фіолетового кольору били в барабани та каструлі, свистіли, влаштовували марші з дитячими візками та пікніки. Об 11 годині багато жінок на нетривалий час припинили роботу. Метою акції було "паралізувати країну феміністським страйком", заявила активістка Марі Метрайлер (Marie Metrailler) агенції новин AFP. Протестувальники вимагали більш гнучких моделей робочого часу, запровадження мінімальної заробітної плати та нульової терпимості до проявів сексуального насильства.

Собор у Лозанні

Собор у Лозанні

У Берні тисячі жінок зібралися біля будівель уряду і парламенту, який перервав своє засідання на 15 хвилин. Міністерка оборони Віола Амгерд (Viola Amherd) та група депутаток на короткий час приєдналися до демонстрації. "Ми тут для того, щоб шуміти, бо якщо нас не бачать - нас не існує", - заявила депутатка Ада Марра (Ada Marra) в інтерв'ю телерадіомовнику RTS.

У Лозанні протести розпочалися ще вночі, коли деякі жінки дзвонили у дзвони підсвіченого фіолетовими барвами собору. Вранці близько 500 людей зібралися на великий спільний сніданок на одному з головних мостів міста та перекрили на ньому рух. У Базелі на хмарочос фармацевтичної компанії Roche проектором спрямували феміністський символ у вигляді стиснутого кулака. У Женеві демонстранти замінили таблички з назвами вулиць на честь чоловіків на жіночі. Загалом в кантоні Женева 548 вулиць названі на честь чоловіків, тоді як на честь жінок - лише 41, повідомила місцева агенція новин ATS.

Під час акції у Лозанні

Під час акції у Лозанні

Організатори закликали жінок країни покинути роботу та домашні справи на один день, щоб підвищити обізнаність про важливий внесок жінок у розвиток суспільства. Жінки, які не можуть відмовитися від роботи на весь день, можуть принаймні залишити робочі місця о 15:24, зазначили організатори. "Після цього жінки працюють безоплатно", - наголосила представниця швейцарської конфедерації профспілок USS Анне Фріц (Anne Fritz).

Під час демонстрацій жінки свістіли та били в барабани

Під час демонстрацій жінки свістіли та били в барабани

За даними Національного бюро статистики Швейцарії, в 2016 році середня зарплата жінок у країні становила 6491 швейцарський франк (близько 5700 євро) на місяць, що на 18,3 відсотка нижче, ніж зарплата чоловіків. Навіть при однаковій кваліфікації жінки отримують на вісім відсотків менше, ніж їхні колеги-чоловіки. "Рівності в оплаті праці не було досягнуто. Це - хороший привід для страйку", - заявила Рут Дрейфус (Ruth Dreyfuss), яка в 1999 році стала першою жінкою на посаді президента Швейцарії.

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