 У Чорному морі знайшли найстаріший цілий корабель | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2018

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Новини

У Чорному морі знайшли найстаріший цілий корабель

Глибина понад два кілометри дозволила кораблеві максимально вберегтися від розкладання. Археологи сподіваються розширити знання про суднобудування у Стародавньому світі.

Давньогрецькі руїни в українському Севастополі, Крим

Давньогрецькі руїни в українському Севастополі, Крим

На дні Чорного моря виявили стародавній грецький торговельний корабель. Судно віком у більш ніж 2,4 тисячі років збереглося непошкодженим, повідомляє у вівторок, 23 жовтня, команда дослідників з морського археологічного проекту.

Знахідка належить до понад 60 кораблів, виявлених під час пошукових робіт. Серед них також і судна часів Римської імперії, а також козацькі човни 17-го століття. Пошук вівся за допомогою глибоководних камер, які також використовували для розвідки покладів нафти на газу і мапування морського дна. "Невеличку частинку корабля піддали радіовуглецевому аналізу та підтвердили, що це - найстаріший цілий затонулий корабель, відомий людству", - наводить заяву дослідників агенція AFP.

Радіоізотопне датування відносить корабель до 400 року до н.е., епохи активної грецької колонізації Чорноморського регіону. Судно лежить на боці, його щогли та штурвал уціліли. Корабель перебуває на глибині понад два кілометри, де відсутність кисню дозволяє органіці зберігатися сторіччями. Дослідники сподіваються, що це допоможе змінити уявлення про суднобудування у Стародавньому світі.

 

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