 У Чорногорії за участь у спробі перевороту засудили двох російських агентів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.05.2019

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Новини

У Чорногорії за участь у спробі перевороту засудили двох російських агентів

У Чорногорії за участь у спробі перевороту 2016 року засудили 14 осіб, зокрема двох агентів російських спецслужб.

Затримання підозрюваних у причетності до спроби перевороту в Чорногорії

Затримання підозрюваних у причетності до спроби перевороту в Чорногорії (16 жовтня 2016 року)

Суд у Чорногорії в четвер, 9 травня, засудив 14 осіб, серед яких і двоє агентів російських спецслужб, до різних термінів ув'язнення, повідомляє агентство AFP. Засуджених обвинуватили в організації спроби перевороту в 2016 року, яка мала на меті змінити уряд країни та завадити її вступу до НАТО.

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Під час урочистої церемонії у Вашингтоні Чорногорія офіційно приєдналася до Північноатлантичного альянсу. Балканська країна стала 29-м членом військово-політичного блоку. (05.06.2017)

У Чорногорії дали зелене світло розслідуванню участі лідерів проросійської опозиції у підготовці путчу. (15.02.2017)

Росіяни, яких ідентифікували як Едуард Шишмаков та Володимир Попов, були засуджені заочно до 15 та 12 років ув'язнення  відповідно. Двох чорногорських опозиційних політиків - лідера проросійського "Демократичного фронту" Андрія Мандича та його союзника Мілана Кнезевича - засудили до п'яти років у тюрмі. Засуджені були також кілька сербів.

Нагадаємо, що спроба державного перевороту була здійснена в Чорногорії у жовтні 2016 року, у день парламентських виборів. Поліція тоді заарештувала 20 осіб за підозрою у плануванні збройних атак на урядові установи. У Кремлі заперечили причетність Росії до планування путчу.

Чорногорія підписала протокол про вступ до НАТО у травні 2016 року. А 5 червня 2017 року у Вашингтоні відбулася офіційна церемонія подання балканською країною документів про вступ до Альянсу.

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