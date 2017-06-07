У Чорногорії за участь у спробі перевороту засудили двох російських агентів

Суд у Чорногорії в четвер, 9 травня, засудив 14 осіб, серед яких і двоє агентів російських спецслужб, до різних термінів ув'язнення, повідомляє агентство AFP. Засуджених обвинуватили в організації спроби перевороту в 2016 року, яка мала на меті змінити уряд країни та завадити її вступу до НАТО.

Росіяни, яких ідентифікували як Едуард Шишмаков та Володимир Попов, були засуджені заочно до 15 та 12 років ув'язнення відповідно. Двох чорногорських опозиційних політиків - лідера проросійського "Демократичного фронту" Андрія Мандича та його союзника Мілана Кнезевича - засудили до п'яти років у тюрмі. Засуджені були також кілька сербів.

Нагадаємо, що спроба державного перевороту була здійснена в Чорногорії у жовтні 2016 року, у день парламентських виборів. Поліція тоді заарештувала 20 осіб за підозрою у плануванні збройних атак на урядові установи. У Кремлі заперечили причетність Росії до планування путчу.

Чорногорія підписала протокол про вступ до НАТО у травні 2016 року. А 5 червня 2017 року у Вашингтоні відбулася офіційна церемонія подання балканською країною документів про вступ до Альянсу.