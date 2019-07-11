У Чорногорії затримали опозиціонерів через безлади у парламенті

Лідерів опозиції Чорногорії затримали в п'ятницю, 27 грудня, після того, як вони влаштували в парламенті країни безлади через ухвалення нового закону про релігійні об'єднання.

Опозиційні депутати, намагаючись заблокувати голосування щодо законопроєкту, кинули в зал парламенту петарду, намагалися відключити мікрофони і жбурляли в бік депутатів більшості пластикові пляшки, а також погрожували їм, повідомляє агентство новин AFP.

У результаті поліція затримала 22 особи, у точу числі 17 опозиціонерів. Усіх, крім трьох депутатів, згодом відпустили. Серед депутатів, які досі залишаються під вартою, є й лідер опозиційного "Демократичного фронту" Андрія Мандіч.

Попри протести, у тому числі і під стінами парламенту, новий закон про релігійні об'єднання схвалила більшість депутатів парламенту Чорногорії. Відповідно до закону, релігійні громади, які мають власність, повинні надати підтвердження того, що вони мали право володіти нею за часів незалежності Чорногорії, тобто до того, як в 1918 році Чорногорія приєдналася до Королівства сербів, хорватів і словенців.

Проти закону виступили прихильниками Сербської православної церкви, які стверджують, що закон позбавить церкву власності. Сама Сербська православна церква в Чорногорії охарактеризувала закон як "дискримінаційний" і "неконституційний". Ця церква є найбільшою в країні - майже три чверті населення країни є православними християнами. Сербська церква володіє сотнями монастирів та церков у країні та великими земельними ділянками.

З 1993 року здійснюються спроби утворити чорногорську православну церкву, такий намір підтримує і чинний президент країни Міло Джуканович, однак проти виступають інші православні церкви.