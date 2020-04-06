У Чорнобильській зоні продовжують гасити пожежі

Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та працівники лісової охорони у п'ятницю вранці, 10 квітня, продовжують гасити пожежі у зоні відчуження на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв. За даними ДСНС, продовжує горіти трава, очерет та лісова підстилка окремими осередками. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

До гасіння пожеж залучили 379 людей та 100 одиниць техніки, серед яких три літаки АН-32П та два вертольоти ДСНС. Напередодні вони здійснили 67 скидів води, загальним обсягом у 154 тонн.

У ДСНС запевняють, що радіаційний фон у Києві та області перебуває у межах норми та не перевищує природних фонових значень.

У зоні відчуження рівні потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінилися, зазначається на сайті ДСНС.

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Як повідомлялося, лісові пожежі в районі селища міського типу Поліське в зоні відчуження спалахнули 4 квітня. Спершу одну з пожеж на площі п'ять гектарів вдалося ліквідувати. Згодом пожежникам вдалося локалізувати ще кілька осередків вогню. Селище міського типу Поліське розташоване приблизно за 70 кілометрів від Чорнобиля.

Напередодні поліція повідомила, що встановила особу, причетну до виникнення пожежі. За їхніми даними, ним виявився 27-річний чоловік. Він розповів поліцейським, що підпалив траву в декількох місцях поблизу закинутої місцевої ферми задля розваги. Внаслідок підпалу виникла неконтрольована пожежа. Правоохоронці вручили чоловікові підозру.

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