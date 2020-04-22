У Чорнобильській зоні продовжують гасити лісові пожежі
Ліквідація кількох осередків лісових пожеж у зоні відчуження триває. Водночас у Житомирській області рятувальники почали гасити ще одне загоряння.
Рятувальники продовжують боротися з пожежами в Чорнобильській зоні (фото з архіву)
Станом на ранок суботи, 25 квітня, рятувальники продовжують гасити пожежі на території чотирьох лісництв у Чорнобильській зоні. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.
Згідно з оприлюдненою інформацією, рятувальники ДСНС допомагають у гасінні співробітникам Державного агентства з управління зоною відчуження. Ліквідація осередків вогню відбувається на території Луб'янського, Паришівського, Дитятківського і Денисовецького лісництв.
При цьому головні зусилля рятувальників спрямовані на локалізацію двох осередків тління пеньків та залишків торфовищ: поблизу села Крива Гора та сіл Рудьки і Буряківка.
Зазначається, що у боротьбі з пожежею залучено важку техніку ДСНС та Збройних сил України. Загалом до гасіння вогню залучено більше тисячі осіб та близько 250 одиниць техніки, зокрема, три літаки та три гелікоптери. Лише за минулу добу авіаційна техніка скинула на осередки пожеж 176 тонн води.
Нова пожежа у Житомирській області
Також у ДСНС повідомляють, що 23 квітня рятувальники отримали інформацію про загоряння близько 200 гектарів сухої трави та лісу поблизу села Замисловичі в Житомирській області.
Станом на ранок 25 квітня участь у її гасінні беруть 163 особи та 30 одиниць техніки.
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32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони
Заразливий оптимізм баби Гані
Бабі Гані (ліворуч на фото) 86 років. Вона на понад 10 років пережила свого чоловіка. Останні 25 років старенька ще й доглядає за своєю сестрою Сонею (праворуч на фото), яка страждає на психічні розлади. "Радіації не боюся. Варю гриби, доки вся радіація з них не вийде", - гордо каже баба Ганя. Аліна Рудя вже кілька разів відвідувала бабусю і називає її найдобрішою людиною.
32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони
Кинуто поспіхом: занедбані будинки у зоні
Ганя з сестрою живуть у Купуватому - селі у 30-кілометровій зоні відчуження. Після аварії на ЧАЕС у квітні 1986 року сотні тисяч тутешніх мешканців із зони поспішно евакуювали. Більшість будинків у селі так і залишились безхазяйними. У цій хаті баба Ганя зберігає труни для себе і сестри.
32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони
Повернення у труні
Місцеве кладовище зовні нічим не відрізняється від усіх інших сільських кладовищ в Україні. Але чимало могил належать людям, які були евакуйовані після аварії, але воліли бути похованими тут, розповідає Аліна Рудя.
32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони
Остання воля баби Марусі
Дехто повертається сюди ще за життя. Як от баба Маруся, яка доглядає за могилою матері. Її дочка живе з чоловіком та двома дітьми в однокімнатній квартирі у Києві. А баба Маруся каже, що тішиться тому, що живе тут: "Це моя батьківщина. Хочу, щоб тут мене поховали. Але біля матері, а не чоловіка".
32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони
Історії самоселів
Галина Іванівна належить до тих, кого називають "самоселами". "Моє життя проминуло так хутко, що й оком не встигла моргнути. Зараз мені 82 роки, а відчуття таке, ніби ще й не починала жити. У молодості дуже хотілося подорожувати. Мріяла про квиток, з яким можна було б об'їхати цілий світ. Але далі Києва так нікуди і не вибралася".
32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони
У власному світі
Іван Іванович з дружиною ще у 1980-х вирішили повернутися до забруднених радіацією, але рідних місць. Таких, як вони, кілька сотень. Іван став серед туристів справжньою знаменитістю. Чоловік овдовів ще кілька років тому, але щороку розповідає, що дружина померла "торік". Він полюбляє розповідати безліч історій, деякі з яких, однак, межують із вигадкою.
32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони
Свідки подій
За тиждень до 32 роковин аварії на ЧАЕС Аліна Рудя відвідала селище Опачичі. Тут залишалася жити одна-єдина бабуся. Решта самоселів вже відійшли в інший світ. Їхні хати стоять із прочиненими дверима, на столах старі фотографії, листи, рушники та меблі - мовчазні свідки трагічної долі.
32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони
"А душа дотліва у горнилі буття"
Баба Маруся доглядає за своїм чоловіком Іваном. Він страждає на старечу деменцію, а нещодавно ще й переніс інсульт. "Іноді він прокидається посеред ночі і іде шукати свій трактор, на якому пропрацював 42 роки". Сама Баба Маруся тепер теж часто замислюється про смерть. "Не хочу бути тягарем для дітей та онуків", - каже вона.
32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони
Подбали завчасно
До того, як Іван зліг хворим, він встиг змайструвати дві домовини для себе і для дружини. Зараз подружжя тримає їх у сараї, що поруч із хатою. "Нижня для мене, а та, що на ній стоїть, - для мого старого", - пояснює Маруся.
32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони
Останні самосели
У зоні відчуження залишилося небагато самоселів. Аліна Рудя, що сама народилося недалеко від Чорнобиля, збирає їхні історії для великого фотопроекту, який має незабаром вийти друком. "Відвідини кинутих сіл щоразу стають дедалі більш гнітючими. Щоразу хтось помирає, адже більшості самоселів уже далеко за 70", - каже Аліна.