 У Чорнобильській зоні продовжують гасити лісові пожежі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2020

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Новини

У Чорнобильській зоні продовжують гасити лісові пожежі

Ліквідація кількох осередків лісових пожеж у зоні відчуження триває. Водночас у Житомирській області рятувальники почали гасити ще одне загоряння.

Рятувальники продовжують боротися з пожежею в Чорнобильській зоні (фото 10 квітня)

Рятувальники продовжують боротися з пожежами в Чорнобильській зоні (фото з архіву)

Станом на ранок суботи, 25 квітня, рятувальники продовжують гасити пожежі на території чотирьох лісництв у Чорнобильській зоні. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

Згідно з оприлюдненою інформацією, рятувальники ДСНС допомагають у гасінні співробітникам Державного агентства з управління зоною відчуження. Ліквідація осередків вогню відбувається на території Луб'янського, Паришівського, Дитятківського і Денисовецького лісництв.

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Залучено важку техніку ДСНС

При цьому головні зусилля рятувальників спрямовані на локалізацію двох осередків тління пеньків та залишків торфовищ: поблизу села Крива Гора та сіл Рудьки і Буряківка.

Зазначається, що у боротьбі з пожежею залучено важку техніку ДСНС та Збройних сил України. Загалом до гасіння вогню залучено більше тисячі осіб та близько 250 одиниць техніки, зокрема, три літаки та три гелікоптери. Лише за минулу добу авіаційна техніка скинула на осередки пожеж 176 тонн води.

Нова пожежа у Житомирській області

Також у ДСНС повідомляють, що 23 квітня рятувальники отримали інформацію про загоряння близько 200 гектарів сухої трави та лісу поблизу села Замисловичі в Житомирській області.

Станом на ранок 25 квітня участь у її гасінні беруть 163 особи та 30 одиниць техніки.

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Раніше рятувальникам вдалося локалізувати пожежі у лісових масивах Овруцького району Житомирщини. Утім, там досі продовжується гасіння окремих осередків тління трави, лісової підстилки та пеньків.

Дивитись відео 05:02

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  • Кинуто поспіхом: занедбані будинки у зоні

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  • Галина Іванівна

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  • Іван Іванович

    32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони

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  • Свідки подій

    32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони

    Свідки подій

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  • Баба Маруся і Іван

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    Баба Маруся доглядає за своїм чоловіком Іваном. Він страждає на старечу деменцію, а нещодавно ще й переніс інсульт. "Іноді він прокидається посеред ночі і іде шукати свій трактор, на якому пропрацював 42 роки". Сама Баба Маруся тепер теж часто замислюється про смерть. "Не хочу бути тягарем для дітей та онуків", - каже вона.

  • Подбали завчасно

    32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони

    Подбали завчасно

    До того, як Іван зліг хворим, він встиг змайструвати дві домовини для себе і для дружини. Зараз подружжя тримає їх у сараї, що поруч із хатою. "Нижня для мене, а та, що на ній стоїть, - для мого старого", - пояснює Маруся.

  • Останні самосели

    32 роки потому: останні жителі Чорнобильської зони

    Останні самосели

    У зоні відчуження залишилося небагато самоселів. Аліна Рудя, що сама народилося недалеко від Чорнобиля, збирає їхні історії для великого фотопроекту, який має незабаром вийти друком. "Відвідини кинутих сіл щоразу стають дедалі більш гнітючими. Щоразу хтось помирає, адже більшості самоселів уже далеко за 70", - каже Аліна.

    Автор: Крістоф Штрак, Дмитро Каневський


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Тварин, які живуть у зоні довкола Чорнобильської АЕС, протягом 30 років з цієї місцевості не витіснило радіоактивне забруднення. Білоруський фотограф задокументував життя у цій пустці. (19.04.2016)  

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