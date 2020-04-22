У Чорнобильській зоні продовжують гасити лісові пожежі

Станом на ранок суботи, 25 квітня, рятувальники продовжують гасити пожежі на території чотирьох лісництв у Чорнобильській зоні. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

Згідно з оприлюдненою інформацією, рятувальники ДСНС допомагають у гасінні співробітникам Державного агентства з управління зоною відчуження. Ліквідація осередків вогню відбувається на території Луб'янського, Паришівського, Дитятківського і Денисовецького лісництв.

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Залучено важку техніку ДСНС

При цьому головні зусилля рятувальників спрямовані на локалізацію двох осередків тління пеньків та залишків торфовищ: поблизу села Крива Гора та сіл Рудьки і Буряківка.

Зазначається, що у боротьбі з пожежею залучено важку техніку ДСНС та Збройних сил України. Загалом до гасіння вогню залучено більше тисячі осіб та близько 250 одиниць техніки, зокрема, три літаки та три гелікоптери. Лише за минулу добу авіаційна техніка скинула на осередки пожеж 176 тонн води.

Нова пожежа у Житомирській області

Також у ДСНС повідомляють, що 23 квітня рятувальники отримали інформацію про загоряння близько 200 гектарів сухої трави та лісу поблизу села Замисловичі в Житомирській області.

Станом на ранок 25 квітня участь у її гасінні беруть 163 особи та 30 одиниць техніки.

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Раніше рятувальникам вдалося локалізувати пожежі у лісових масивах Овруцького району Житомирщини. Утім, там досі продовжується гасіння окремих осередків тління трави, лісової підстилки та пеньків.

Дивитись відео 05:02 Поділитись Пожежі в Чорнобилі: скільки лісу згоріло й чи врятувалися тварини? (24.04.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3bMLQ Пожежі в Чорнобилі: скільки лісу згоріло й чи врятувалися тварини?