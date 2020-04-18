У Чорнобильській зоні намагаються локалізувати чотири осередки пожеж - ДСНС

У зоні відчуження й обов'язкового відселення навколо Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) продовжують гасити пожежі у п'яти лісництвах. Основні зусилля спрямовані на локалізацію чотирьох осередків вогню. Про це вранці в неділю, 19 квітня, повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники працюють на території Корогодського, Луб'янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. У чотирьох осередках тліють пеньки, залишки деревини і два торф'яники, йдеться в повідомленні.

Загрози об'єкту Укриття, сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об'єктам зони відчуження немає, йдеться в повідомленні ДСНС. За цими даними, радіаційний фон у Києві та Київській області залишається у межах норми та не перевищує природних фонових значень.

Окрім того, станом на ранок неділі також тривають роботи з гасіння осередків вогню в чотирьох лісових господарствах на Житомирщині. Там тліють трав'яний настил, пеньки й деревина. Залишається 9 осередків горіння, з яких п'ять - локалізували, над чотирма ще працюють, повідомили в ДСНС.

Для облаштування протипожежних розривів використовують важку інженерну техніку ДСНС і вісім шляхопрокладачів Збройних сил України. Пожежі гасять понад 720 людей і 150 одиниць техніки.

Як повідомлялося, нещодавно Німеччина оголосила, що передасть ДСНС України техніку для гасіння лісових пожеж.