У Чорнобильській зоні й на Житомирщині продовжують гасити пожежі

Станом на ранок понеділка, 20 квітня, на Житомирщині та на Київщині тривають роботи з гасіння пожеж. Рятувальники локалізували два з чотирьох осередків пожеж у Житомирській області та один із чотирьох - у зоні відчуження та безумовного відселення, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"За підсумками роботи вчора та вночі - вранці здійснили обліт зон пожеж. У

Чорнобильській зоні - із чотирьох осередків один локалізовано. У Житомирській - з чотирьох локалізовано два. Водночас не дуже хороший на сьогодні прогноз

щодо вітру - до 20 м/с - це сильний вітер. Наземні сили та авіація працюють як

слід!", - написав Аваков на сторінці в Twitter вранці у понеділок, 20 квітня.

Як повідомили раніше в понеділок, 20 квітня, в Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), у зоні відчуження й обов'язкового відселення навколо Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) продовжують гасити пожежі у п'яти лісництвах. Основні зусилля були спрямовані на локалізацію чотирьох осередків вогню, де тліють пеньки, залишки деревини і два торф'яники.

Рятувальники працюють на території Корогодського, Луб'янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв.

Загрози об'єкту "Укриття", сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об'єктам зони відчуження немає. Як ідеться в повідомленні ДСНС, радіаційний фон у Києві та Київській області залишається в межах норми та не перевищує природних значень.

Пожежі в Житомирській області

Окрім того, триває гасіння осередків вогню в чотирьох лісових господарствах на Житомирщині. Там тліють трав'яний настил, пеньки й деревина.

У відселених населених пунктах (у селах Острови, Личмани, Середній Рудні, Нижній Рудні та Верхній Рудні) вогонь знищив 39 будівель. Деякі з них люди самовільно використовували як дачні ділянки, повідомили в ДСНС. 45 будівель вдалося врятувати. До гасіння залучено 596 осіб і 76 одиниць техніки, у тому числі три літаки АН-32П ДСНС.

Правоохоронці напередодні повідомили, що розглядають дві версії займання пожеж у Житомирській області: суховії та умисний підпал.

Як повідомлялося, нещодавно Німеччина оголосила, що передасть ДСНС України техніку для гасіння лісових пожеж.

Дивитись відео 02:24 Поділитись Наскільки небезпечний для здоров'я дим над Києвом (17.04.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3b4kD Наскільки небезпечний для здоров'я дим над Києвом (17.04.2020)