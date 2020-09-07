У Чорне море будуть спрямовані два кораблі ВМФ Великобританії - ЗМІ

Великобританія спрямує до Чорного моря два кораблі королівського військово-морського флоту на тлі напруження на сході України. Про це в неділю, 18 квітня, повідомило британське видання The Sunday Times з посиланням на свої джерела.

За даними видання, йдеться про есмінець типу 45 з керованою ракетною зброєю та протичовновий фрегат типу 23. Обидва належать до оперативно-тактичної групи в Середземному морі, і їх має бути спрямовано до Чорного моря через Босфор у травні.

Це перекидання має на меті продемонструвати солідарність з Києвом на тлі рішення президента США Джозефа Байдена скасувати прохід двох кораблів ВМС США в Чорне море, зазначає видання.

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Ситуація в Чорному морі

Нагадаємо, що 17 квітня пресслужба Чорноморського флоту РФ повідомила, що загін з 15 кораблів Каспійської флотилії завершив перехід з Каспійського в Чорне море. Тим часом агенство "Інтерфакс" повідомило, що два великі десантні кораблі ВМФ Росії, пройшовши Босфор, 17 квітня також увійшли в акваторію Чорного моря.

А 15 квітня міністерство закордонних справ України заявило про рішучий протест через те, що Росія під приводом військових навчань з наступного тижня й до жовтня закриває для кораблів та державних суден інших країн частину акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки.

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Ескалація на українсько-російському кордоні

Нагадаємо, що повідомлення про стягування військ РФ до українського кордону почали надходити на початку квітня. 14 квітня американська дипломатка, тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн на засіданні Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) заявила, що Росія зосередила до 25 тисяч військових в анексованому Криму та поблизу кордону України.

У свою чергу, міністр оборони України Андрій Таран того ж дня під час засідання підкомітету Європарламенту з питань безпеки і оборони заявив, що, за його даними, в Росії є плани довести чисельність військового контингенту біля кордонів України до 110 тисяч військових.