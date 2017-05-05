У чому працівники з аутизмом кращі за інших

Аутизм - неврологічна особливість, яку має кожна сота людина на планеті та яка відрізняє її від інших. Багато хто, коли чує слово "аутизм", може згадати фільм "Людина дощу", героєм якого є науковець з аутизмом і надзвичайними математичними здібностями. Але, на відміну від героїв фільмів, більшість людей-аутистів насправді не має надзвичайних здібностей. Тим не менш, бізнес починає усвідомлювати, що такі люди мають певні риси, завдяки яким вони можуть стати дуже хорошими співробітниками.

Британська благодійна організація Autistica стверджує, що співробітники з аутизмом є більш лояльними до працедавця та пропонують більше цікавих альтернативних ідей. За словами речника організації, дуже багато невідкритих талантів залишаються поза конкурсом через традиційні методи відбору персоналу, які радше роблять ацент на слабкостях людей з аутизмом, ніж звертають увагу на їхні позитивні сторони.

Компанія SAP, один з найбільших у світі розробників програмного забезпечення, протягом останніх шести років має програму "Аутизм на роботі". Компанія вже прийняла на роботу 150 працівників з аутизмом у 12 країнах. Це спонукало й інші великі компанії, такі як Microsoft та Hewlett Packard Enterprise, запустити програми залучення працівників з аутизмом.

Позитивні риси

Говорячи про аутистів серед підлеглих, роботодавці найчастіше вказують на їхню лояльність. Рекрутингова компанія ERE, яка співпрацює з SAP для втілення в життя програми, повідомляє, що ці нові працівники SAP "демонструють гнучкість, лояльність, відданість і палке бажання працювати та робити свій внесок у компанію".

SAP була першою компанією, яка стала прймати на роботу людей з аутизмом

Представники ERE зазначають, що їм вдалося визначити ті характерні здібності, які аутисти мають найчастіше. Серед них, зокрема, візуальні навички, насамперед здібність розпізнавати повторювані шаблони, та увага до деталей - вміння помічати відхилення в даних та системах.

"Ці працівники часто є дуже старанними та мають низьку терпимість до помилок. Вони почуваються найкраще у передбачуваних, структурованих та орієнтованих на процес середовищах, що поліпшує можливості оптимізації робочого процесу", - зазначають рекрутери.

Крім того, працівники з аутизмом нерідко мають видатні аналітичні здібності або вміють дуже чітко фокусуватися на темі. Одна з таких співробітниць, Бренда, зазначає: "Коли ми працюємо із чимось, що перетинається із нашими особливими інтересами, існує набагато вища ймовірність, що нам це подобатиметься, ми концентруватимемося та працюватимемо з палаючими очима".

Інша працівниця, Офелія Гіндес, погоджується та додає: "Якщо ви наймаєте людину з аутизмом для того, аби виконувати роботу, яку вона любить (її особливий інтерес), вона стане для вас найкращим експертом з цієї теми".

Через те що аутизм є спектральною неврологічною особливістю, у кожної людини він виявляється по-своєму. Багато хто може здивуватись, але кліматична активістка Грета Тунберг, яка надихнула більше мільйона студентів вийти на вулиці для захисту навколишнього середовища, теж є аутисткою. Вона описує це як "дар", який дає їй можливість "бачити світ з іншої перспективи".

Окрім Грети Тунберг, розлади аутистичного спектру були виявлені в британського актора Ентоні Гопкінса та американської співачки Кортні Лав.

Дослідниця Марія, яка сама є аутисткою, розказала DW, що під час роботи її емоціональна емпатія викликає довіру респондентів, коли вона проводить опитування. Здатність відчувати дискомфорт співрозмовників та читати їхню мову тіла допомагають їй зібрати більше даних, ніж колеги. Через це їй вдається отримувати відповіді від 90 відсотків респондентів, тоді як зазвичай цей показник не перевищує 60 відсотків.

Інший бік медалі

Попри те, що працівники з аутизмом можуть стати великим збагаченням для колективу, успіх часто залежить від конкретних умов на робочому місці. Незважаючи на відмінні результати, дослідниця Марія розповідає, що мала складнощі в роботі з "безглуздими вправами задля галочки", внутрішньою політикою, нестатком ясності та коли вона отримувала усні інструкції без візуальної демонстрації.

Марія разом з іншими співрозмовниками DW вказали також на булінг на роботі як значну перешкоду. Шарлотте, працівниця служби обслуговування клієнтів, була мішенню для буллінгу одного з колег, але не змогла виразити свої емоції менеджерові. На додаток до цього, непокоїв її та зависокий рівень шуму на роботі.

Дірк Мюллер-Ремус, засновник Auticon

Через їхні неврологічні особливості умови праці часом мають бути підлаштовані спеціально для працівників з аутизмом. Крім того, нерідко проблеми виникають і під час спілкування з колегами. Утім, в юридичній компанії Linklaters Partners, яка має працівників-аутистів, впевнені, що екстраординарні можливості та навички, які приносять до компанії такі працівники, набагато переважають будь-які складнощі з адаптацією робочого середовища для них.

Компанія Auticon була створена в Німеччині Дірком Мюллер-Ремусом (Dirk Müller-Remus) після того, як його сину був поставлений діагноз синдром Аспергера. Компанія на даний момент має офіси в п'яти містах Німеччини, додаткові офіси у Лондоні і Парижі та є працедавцем для більше 200 людей з аутизмом, які працюють у сферах, пов'язаних із природничими та математичними науками.

Більшість з працівників компанії перед роботою в Auction були безробітними протягом тривалого періоду. Один з них, Ларс, розповів: "Я ніколи не відчував такої безпеки та підтримки. Умови моєї праці дозволяють мені розвиватись, я навіть маю тренера, який відвідує мене на роботі та підтримує зв'язок з нашими клієнтами стосовно їх зауважень і питань щодо мене та моєї роботи".

Якщо більше компаній будуть слідувати цьому прикладові, очевидно, це стане прогресом не тільки для людей з аутизмом, серед яких є багато безробітних, але і для компаній, які мають нестачу особливих навичків серед працівників.