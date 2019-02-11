У чому звинувачують Уляну Супрун: правда чи брехня (відео)

Критики Уляни Супрун не вперше намагаються відсторонити її від керування міністреством охорони здоров'я України. Що саме їй найчастіше закидають та чи виправдані ці звинувачення?
За два з половиною роки роботи виконувачкою обов'язків міністра охорони здоров'я України на Уляну Супрун сипалося чимало критики від її опонентів. Перша спроба звільнити її з посади торік у Верховній Раді провалилася. Нині депутати знайшли іншу лазівку і намагаються звільнити чиновницю через її американське громадянство. У чому найбільше звинувачують Супрун та наскільки виправдані ці закиди?
Президент України Петро Порошенко не сумнівається в тому, що реформований Верховний Суд встановить істину в ситуації з відстороненням Уляни Супрун від посади в. о. міністра охорони здоров'я. (05.02.2019)
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у соцмережах хвалиться збільшенням зарплат лікарів завдяки медичній реформі. DW розбиралася, чи справді це так. (09.08.2018)