 У чому звинувачують Уляну Супрун: правда чи брехня (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Політика й суспільство

У чому звинувачують Уляну Супрун: правда чи брехня (відео)

Критики Уляни Супрун не вперше намагаються відсторонити її від керування міністреством охорони здоров'я України. Що саме їй найчастіше закидають та чи виправдані ці звинувачення?

Закиди проти Уляни Супрун: правда чи міфи?

Закиди проти Уляни Супрун: правда чи міфи?

За два з половиною роки роботи виконувачкою обов'язків міністра охорони здоров'я України на Уляну Супрун сипалося чимало критики від її опонентів. Перша спроба звільнити її з посади торік у Верховній Раді провалилася. Нині депутати знайшли іншу лазівку і намагаються звільнити чиновницю через її американське громадянство. У чому найбільше звинувачують Супрун та наскільки виправдані ці закиди? 


 

DW.COM

Порошенко підтримує Супрун, але не коментує її відсторонення

Президент України Петро Порошенко не сумнівається в тому, що реформований Верховний Суд встановить істину в ситуації з відстороненням Уляни Супрун від посади в. о. міністра охорони здоров'я. (05.02.2019)  

Медреформа: українські лікарі стали більше заробляти? (відео)

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у соцмережах хвалиться збільшенням зарплат лікарів завдяки медичній реформі. DW розбиралася, чи справді це так. (09.08.2018)  

МОЗ на лікарняному: чому суд заборонив Супрун виконувати обов'язки міністра

Після двох з половиною років боротьби опонентам вдалося відсторонити Уляну Супрун від керівництва міністерством охорони здоров'я - через суд. Що це означає на практиці? (05.02.2019)  

Аудіо й відео до теми

Топ 5 лайфхаків для здоров’я від Уляни Супрун (19.07.2018)  

Поради і реформи: чим запам'яталась Уляна Супрун (06.02.2019)  

Також за темою

Закиди проти Уляни Супрун: правда чи міфи? (12.02.2019) 12.02.2019

Опоненти Уляни Супрун вже не вперше намагаються відсторонити її від керування міністреством охорони здоров'я України. Що саме їй найчастіше закидають та чи виправдані такі звинувачення?

Ukraine stellvertretende Gesundheitsministerin Uljana Suprun

Відсторонення Супрун оскаржать 11 лютого 06.02.2019

Суд розгляне клопотання мін'юсту щодо скасування відсторонення Уляни Супрун від посади в. о. міністра охорони здоров'я 11 лютого. Вона сподівається, що вдасться розблокувати роботу міністерства.

Ukraine stellvertretende Gesundheitsministerin Uljana Suprun

МОЗ на лікарняному: чому суд заборонив Супрун виконувати обов'язки міністра 05.02.2019

Після двох з половиною років боротьби опонентам вдалося відсторонити Уляну Супрун від керівництва міністерством охорони здоров'я - через суд. Що це означає на практиці?

Реклама

Докладно

Вшанування пам'яті жертв Фойб в Італії, фото з архіву

Націоналістичні заяви з Італії лякають її сусідів

Заяви голови Європарламенту італійця Антоніо Таяні викликали обурення у Словенії та Хорватії. 

Як німці заощаджують і чому люблять готівку?

Німці й гроші: чому люблять готівку і як заощаджують?(відео)

Економних німців називають Sparfuchs - "ощадлива лисиця". Це не означає, що німці скупі, але вони люблять заощаджувати.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  