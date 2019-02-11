У чому звинувачують Уляну Супрун: правда чи брехня (відео)

За два з половиною роки роботи виконувачкою обов'язків міністра охорони здоров'я України на Уляну Супрун сипалося чимало критики від її опонентів. Перша спроба звільнити її з посади торік у Верховній Раді провалилася. Нині депутати знайшли іншу лазівку і намагаються звільнити чиновницю через її американське громадянство. У чому найбільше звинувачують Супрун та наскільки виправдані ці закиди?



