У чому жінки не кращі за чоловіків

Побутує думка, що Юлій Цезар вмів робити декілька справ одночасно, наприклад, читати та уважно слухати співрозмовника. Тобто він мав талант, який сьогодні прийнято називати англійським словом мультитаскінг, тобто здатність одночасно виконувати кілька завдань. Ті особливі якості, які з часів античності приписували одному з найвідоміших чоловіків, два тисячоліття потому вважають властивими передусім жінкам. Заколисувати малюка на руках, одночасно помішуючи суп на плиті та розмовляючи по телефону, - з цим жінки зазвичай справляються, причому зазвичай доволі успішно. І вже в будь-якому разі, як заведено вважати, краще, ніж чоловіки.

Жодних відмінностей

Але чи є цей стереотип фактом? Нове дослідження, яке провели психологи під керівництвом Патрісії Гірш (Patricia Hirsch) з Рейнсько-Вестфальського технічного університету Аахена (RWTH Aachen), не підтверджує широко поширену думку про мультитаскінг чоловіків та жінок. Висновок науковців, які залучили до свого експериментального дослідження 48 чоловіків та 48 жінок, такий: чоловіки впоруються з багатьма одночасними завданнями не гірше за жінок.

Чоловіки з мультитаскінгом впоруються так само добре (або так само погано), як і жінки

Результати дослідження опублікували в фаховому онлайн-виданні PLOS ONE. Учасники експерименту обох статей мали виконувати різноманітні завдання. Якщо їм доводилося впоруватися з двома завданнями одночасно, вони робили це (що природньо) повільніше і з гіршим результатом. Причому це однаковою мірою стосується як чоловіків, так і жінок, які брали участь в експерименті. Відмінностей між ними тут не було жодних.

Науковці, які проводили схожі експерименти раніше, іноді доходили зовсім протилежних висновків, йдеться в науковій статті. У деяких випадках жодних розбіжностей між статями виявлено не було, в інших - кращі результати показали жінки, у третіх - чоловіки. Аахенські вчені припускають, що таке розмаїття результатів можна пояснити відмінностями завдань, які виконували учасники експериментів. Жоден подібний експеримент не може охопити всі форми мультитаскінгу та когнітивних здібностей, які необхідні для його виконання.

Буденні ситуації

Аахенські психологи використали низку тестів. В одному з них учасники дослідження мали посортувати літери, які з’являлися на екрані монітору, на голосні та приголосні, в іншому - відрізнити парні числа від непарних. У деяких випадках ці два завдання треба було виконувати одночасно. Ще один вид тестування полягав у тому, щоб швидко перейти від одного завдання до іншого. Ці тести є прикладами різних ситуацій, з якими ми зіштовхуємося в повсякденному житті і для яких нам потрібні певні когнітивні здібності, пояснила Патрісія Хірш. Наприклад, коли необхідно актуалізувати робочу пам'ять. Це відбувається, зокрема, коли водій автомобіля переїжає з ділянки, якою можна їхати зі швидкістю максимум 50 кілометрів на годину, на ділянку, де швидкість не повинна перевищувати 30 кілометрів на годину. У цьому разі водій повинен замінити одну, уже застарілу інформацію, на іншу, нову.

Ще один приклад - перехід від одного завдання до іншого, коли ми після написання електронного повідомлення перемикаємося на телефонний дзвінок і навпаки.

Генетика не ділить

Важливо підкреслити, що експеримент Патрісії Гірш та її колег дозволяє зробити висновок лише відносно окремих ситуацій, які вимагають від нас мультитаскінгу. Науковці з Аахена підкреслюють, що на основі їхнього дослідження не можна судити про відмінності між статями в інших ситуаціях, коли потрібно виконувати кілька завдань одночасно.

У будь-якому разі, на думку нейропсихолога з університету Цюриха Лутца Єнке (Lutz Jäncke), експеримент аахенських дослідників показує, що щодо мультитаскінгу між чоловіками й жінками відмінності, якщо й існують, то лише незначні.