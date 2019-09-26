У четвер Рада розгляне відставку генпрокурора Рябошапки - Разумков

Верховна Рада України проведе ще одне позачергове засідання, на якому розгляне питання про відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Про це в середу, 4 березня, повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков у сесійній залі, передає агенція новин "Інтерфакс-Україна". На позачергове засідання законодавці мають зібратися ввечері 5 березня.

Раніше в середу голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія спрогнозував висловлення Верховною Радою недовіри Рябошапці під час позачергового засідання 5 березня. "Я думаю, що це залежить від голосування, звичайно, від результатів, але настрої парламенту такі, що буде голосування з найбільшою кількістю голосів. Я особисто буду голосувати за відставку", - сказав він, цитують "Українські новини".

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Арахамія також зазначив, що поки що немає кандидатури на пост генерального прокурора. Однак під час проведеної 4 березня наради пропрезидентська фракція підтримала призначення на цю посаду члена комітету з питань правоохоронної діяльності від "Слуги народу" Сергія Іонушаса. За словами Арахамії, до роботи прокуратури є дуже багато зауважень.

"Перше зауваження, що фактично прокуратура зараз не працює. Просто не працює. Всі правоохоронні органи кажуть, що не підписуються майже всі важливі підозри, перекваліфікується багато справ тощо", - додав політик. Арахамія висловив невдоволення і роботою заступників генпрокурора. "Можливо, це непідписання (підозри. - Ред.) щодо пана Порошенка. Можливо, це - остання точка. Тому що все готове до підписання підозри, але чомусь цього не робиться", - сказав голова фракції.

Ще 3 березня 119 депутатів запропонували Раді висловити недовіру Рябошапці, нагадують "Українські новини". Як повідомлялося, 4 березня профільний комітет парламенту так само рекомендував депутатам розглянути постанову про висловлення недовіри генпрокурору.

Нагадаємо, 29 серпня 2019 року український парламент проголосував за призначення генеральним прокурором України Руслана Рябошапку, який доти посідав пост заступника голови Офісу президента.