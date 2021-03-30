У Чернігові і Тернополі запровадили додаткові карантинні обмеження
Нові обмеження діють з 8 квітня. Їх запровадили через критичне збільшення госпіталізованих із COVID-19 у містах.
Ринок у Тернополі (фото з архіву)
У Чернігові з четверга, 8 квітня, діють додаткові карантинні обмеження з метою протидії поширенню коронавірусу. Про це повідомила пресслужба міської ради.
"З 00:00 8 квітня (...) на території Чернігова забороняються: відвідування закладів культури (...) проведення релігійних заходів на площі менше 10 кв. м.; проведення масових, спортивних, культурних, рекламних заходів; відвідування басейнів і спортивних споруд незалежно від форм власності; перебування без маски на площах загального користування", - йдеться в повідомленні.
Разом з тим, ухвалено рішення пом'якшити деякі впроваджені раніше заходи. Зокрема, скасовано заборону відвідування кладовища "Яцево" у вихідні. Також переглянуто заборону продажу напоїв "із вікна". Відтепер такий продаж знову дозволений за умови, якщо біля віконця буде лише двоє покупців одночасно, і якщо вони носитимуть захисні маски і дотримуватимуться дистанції.
Крім того, нові обмеження з 8 квітня запровадили на території Тернопільської територіальної громади. Відтепер там заборонено роботу розважальних центрів, дитячих розважальних центрів і дитячих ігрових кімнат; заборонено проведення всіх масових заходів.
При цьому дозволено проведення всіх богослужінь, інших релігійних обрядів і заходів із використанням одноразового посуду на вулиці поруч із храмом за дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми, зазначила пресслужба Тернопільської міської ради.
Робота в торговельних і торговельно-розважальних центрах також дозволена за умови спільного контролю з правоохоронцями, температурного скринінгу відвідувачів, обмеження кількості відвідувачів до не більше одного відвідувача на 10 кв м, дотримання дистанції в чергах щонайменше 1,5 метра.
Також зазначається, що з 12 квітня учні 1-4 класів у Тернополі підуть до школи, а решта навчатимуться дистанційно.
Водночас закладам громадського харчування з 12 квітня заборонено приймати відвідувачів у приміщеннях. Їм буде дозволено робити це лише на відкритих літніх майданчиках, а також працювати на винос і за адресною доставкою.
Як повідомлялося, протягом минулої доби в Україні підтвердили 19 419 нових випадків інфікування коронавірусом. Того ж дня в країні 464 людини померли з діагнозом COVID-19, а також було госпіталізовано 5092 особи.
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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.