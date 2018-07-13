 У Чернігові до стовпа прив′язали чоловіка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2018

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Новини

У Чернігові до стовпа прив'язали чоловіка

У Чернігові невідомі прив'язали чоловіка до стовпа та повісили на нього табличку з написом "Я - ватнік". Невдовзі поліція його звільнила.

Націоналіст опублікував відео зі зв'язаним чоловіком

Націоналіст опублікував відео зі зв'язаним чоловіком

Серед української аудиторії соцмережі Facebook у п'ятницю, 20 липня, великого резонансу набуло відео з чоловіком, якого невідомі особи прив'язали до стовпа на одній з вулиць Чернігова. До чоловіка була приклеєна табличка з написом "Я - ватнік".

Відео було зняте в режимі онлайн-трансляції користувачем Олександром Тарнавським, на сторінці якого в особистих даних вказано, що він працював у полку "Азов" - колишньому добровольчому батальйоні, який нині входить до складу Нацгвардії України.

На відео кілька перехожих висловлювали своє обурення через прив'язаного до стовпа чоловіка. Наприкінці відео, тривалістю близько 30 хвилин, на місце події прибуває поліція і звільняє прив'язаного чоловіка.

Наразі у Національній поліції України поки що не прокоментували інцидент.

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