У Черкасах затримали двох імовірних організаторів сутичок із поліцією

Після сутичок між націоналістами і правоохоронцями в Черкасах 9 березня поліція затримала двох осіб, яких називають організаторами хуліганських дій і завдання тілесних ушкоджень працівникам поліції. Про це повідомляється на сторінках міністерства внутрішніх справ України у соцмережах Twitter і Facebook у неділю, 10 березня.

Двох осіб затримали в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за статтями Кримінального кодексу про хуліганство і погрози або насильство щодо працівників правоохоронних органів. Імена затриманих не повідомили.

За даними МВС, унаслідок сутичок у Черкасах до лікарень із різними травмами звернулися 22 правоохоронців.

Нагадаємо, сутички в Черкасах почалися, коли прихильники партії "Національний корпус" намагалися прорватися на сцену, де виступав президент України Петро Порошенко, а потім заблокувати кортеж глави держави.

На відео МВС України у Twitter зафіксовано штовханину на місці події. Учасники акції з боку націоналістів запалювали фаєри. Невідомий чоловік виліз на машину поліцейських.

Сутички в Києві

Націоналісти протестували 9 березня і в Києві. Кілька сотень прихильників партії "Національний корпус" і руху "Національні дружини" зібралися біля будівлі адміністрації президента України. Вони вимагали притягнути до відповідальності фігурантів журналістського розслідування про розкрадання в державному концерні "Укроборонпром", зокрема заарештувати екс-першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського, його сина Ігоря та інших осіб, причетних до скандалу. Між учасниками акції та правоохоронцями виникли сутички. За даними відділу комунікації поліції Києва, постраждали двоє поліцейських і нацгвардієць.

Скандал навколо "Укроборонпрому"

Команда журналістських розслідувань Bihus.Info оприлюднила 25 лютого фільм, у якому стверджується, що українським оборонним підприємствам через фірми-"прокладки" постачали контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними цінами.

Автори розслідування стверджують, що до цих операцій причетний Олег Гладковський, який раніше був бізнес-партнером Порошенка. Гладковський назвав журналістське розслідування брехнею і заявив, що готовий співпрацювати зі слідством. У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) почали розслідування.