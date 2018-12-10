У центрі Страсбурга відбулася стрілянина: є жертви

Поблизу різдвяного ярмарку в центрі Страсбурга відбулася стрілянина. Повідомляється про одного загиблого і поранених.
У французькому місті Страсбург увечері в вівторок, 11 грудня, відбулася стрілянина поблизу різдвяного ринка. Унаслідок стрілянини одна людина загинула, шестеро поранені, повідомляє агентство AFP з посиланням на поліцію. Водночас, як передає агентство Reuters з посиланням на правоохоронців, поранені 9 осіб. Нападник утік.
Кореспондент DW, який перебуває в Європарламенті, повідомив, що виходи з будівлі зачинені й нікого не випускають. Він звернув увагу на те, що вдень поліція ретельно оглядала особисті речі й сумки людей, які прямували до центру міста.
Ще один один журналіст DW з місця подій повідомив про евакуацію в центрі міста. Репортер з посиланням на місцевих військових повідомив про п'ятьох поранених.
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