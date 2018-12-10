 У центрі Страсбурга відбулася стрілянина: є жертви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.12.2018

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Новини

У центрі Страсбурга відбулася стрілянина: є жертви

Поблизу різдвяного ярмарку в центрі Страсбурга відбулася стрілянина. Повідомляється про одного загиблого і поранених.

Straßburger Münster (AFP/Getty Images)

Центр Страсбурга. Фото з архіву

У французькому місті Страсбург увечері в вівторок, 11 грудня, відбулася стрілянина поблизу різдвяного ринка. Унаслідок стрілянини одна людина загинула, шестеро поранені, повідомляє агентство AFP з посиланням на поліцію. Водночас, як передає агентство Reuters з посиланням на правоохоронців, поранені 9 осіб. Нападник утік.

Кореспондент DW, який перебуває в Європарламенті, повідомив, що виходи з будівлі зачинені й нікого не випускають. Він звернув увагу на те, що вдень поліція ретельно оглядала особисті речі й сумки людей, які прямували до центру міста.

Ще один один журналіст DW з місця подій повідомив про евакуацію в центрі міста. Репортер з посиланням на місцевих військових повідомив про п'ятьох поранених. 

 

Новина доповнюється.

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