У центрі Страсбурга відбулася стрілянина: є жертви

У французькому місті Страсбург увечері в вівторок, 11 грудня, відбулася стрілянина поблизу різдвяного ринка. Унаслідок стрілянини одна людина загинула, шестеро поранені, повідомляє агентство AFP з посиланням на поліцію. Водночас, як передає агентство Reuters з посиланням на правоохоронців, поранені 9 осіб. Нападник утік.

Кореспондент DW, який перебуває в Європарламенті, повідомив, що виходи з будівлі зачинені й нікого не випускають. Він звернув увагу на те, що вдень поліція ретельно оглядала особисті речі й сумки людей, які прямували до центру міста.

Ще один один журналіст DW з місця подій повідомив про евакуацію в центрі міста. Репортер з посиланням на місцевих військових повідомив про п'ятьох поранених.

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