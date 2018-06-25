 У центрі Нігерії виявили тіла понад 80-ти людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У центрі Нігерії виявили тіла понад 80-ти людей

За даними поліції, загиблі є жертвами сутичок між селянами та скотарями-кочовниками.

Хлопчик-скотар у Нігерії, архівне фото

Хлопчик-скотар у Нігерії, архівне фото

DW.COM

Унаслідок нападу озброєних бандитів на село в Нігерії загинули 45 людей. (06.05.2018)

Два вибухи пролунали біля мечеті в нігерійському місті Мубі. Внаслідок терористичного акту загинули щонайменше 24 особи. (01.05.2018)

У центральній частині Нігерії, у місцевості Барікін Ладі, що у штаті Плато, виявлені тіла 86-ти людей. Усі вони є жертвами сутичок, що стались між мешканцями селянських поселень і скотарями-кочовниками кілька днів тому, повідомила місцева поліція ввечері у неділю, 24 червня.

За даними правоохоронців, тоді на території шести сіл були спалені понад 50 селянських будинків. Сутички набули такого розмаху, що поліції довелось оточити регіон та запровадити комендантську годину.

Конфлікт між представниками різних народностей на території Нігерії триває десятиліття, вони ведуть боротьбу за право користування і розпорядження земельними ділянками та регіональними ресурсами. Крім того, спалахи насильства у цьому регіоні ґрунтуються й на етнічних та релігійних розбіжностях. Жертвами конфлікту стали тисячі людей.

Також за темою

Nigerian army claims to have cleared Mubi of Boko Haram

Смертники підірвали себе в Нігерії, понад 30 загиблих 17.06.2018

Крім нападу смертників стріляли з гранатомета. Схожі напади чинить "Боко Харам".

Niger Soldaten

Через напад "Боко Харам" в Нігерії загинуло 18 людей 02.04.2018

Бійці терористичного угрупування "Боко Харам" атакували військову базу та два села біля міста Майдугурі на півночі Нігерії. Загинуло щонайменше 18 людей і понад 80 отримали поранення.

Nigerian army claims to have cleared Mubi of Boko Haram

Теракт у Нігерії: десятки загиблих внаслідок вибухів біля мечеті 01.05.2018

Два вибухи пролунали біля мечеті в нігерійському місті Мубі. Внаслідок терористичного акту загинули щонайменше 24 особи.

Докладно

Wahlen Türkei - Erdogan erklärt sich zum Sieger (picture alliance/AP Photo/L. Pitarakis)

Вся влада Ердогану

Реджеп Таїп Ердоган довго працював над створенням президентської системи правління в Туреччині. І нарешті досяг успіху. 

default

Як Україна інтегрується в європейські електромережі

Україна зробила перші кроки, аби відділитися від спільної з Росією енергосистеми та приєднатися до європейських мереж.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  