У ЦВК опрацювали 99,98 відсотка протоколів: 73,23 відсотка - за Зеленського

Після опрацювання Центральною виборчою комісією (ЦВК) 99,98 відсотка протоколів по Україні кандидат у президенти Володимир Зеленський впевнено лідирує у другому турі президентських виборів із результатом 73,23 відсотка. Такі дані на сайті ЦВК оприлюднено станом на 14:10 за київським часом вівторка, 23 квітня.

За цими даними, після опрацювання майже 18,5 мільйона бюлетенів за Зеленського було віддано понад 13,5 мільйона голосів. За чинного президента Петра Порошенка проголосувало 24,45 відсотка або понад 4,5 мільйона виборців. 2,31 відсотка бюлетенів визнано недійсними.

Нагадаємо, шоумен Володимир Зеленський переміг також і у національному екзит-полі. Згідно з результатами опитування, за Зеленського у другому турі президентських виборів свої голоси віддали 73 відсотки виборців, яких опитали при виході з дільниць. За чинного президента проголосувало 25,5 відсотка опитаних. Зіпсували бюлетень 1,5 відсотка.

Петро Порошенко напередодні подзвонив Володимиру Зеленському та привітав його з перемогою. Про це Зеленський розповів під час брифінгу журналістам.

Раніше Порошенко заявляв про готовність незабаром залишити пост глави держави, бо "так вирішила більшість українців". Однак він додав, що не йде з політики і далі "буде боротися за Україну".

Володимира Зеленського вже привітали з перемогою лідери багатьох західних держав.