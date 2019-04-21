 У ЦВК опрацювали 99,89 відсотка протоколів: 73,23 відсотка - за Зеленського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2019

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Новини

У ЦВК опрацювали 99,89 відсотка протоколів: 73,23 відсотка - за Зеленського

Після підрахунку 99,89 відсотка голосів Центральною виборчою комісією комік Володимир Зеленський впевнено перемагає в другому турі виборів президента України.

ЦВК досі не опрацювала всі протоколи

ЦВК досі не опрацювала всі протоколи

Після опрацювання Центральною виборчою комісією (ЦВК) 99,89 відсотка протоколів по Україні кандидат у президенти  Володимир Зеленський впевнено лідирує у другому турі президентських виборів із результатом 73,23 відсотка. Такі дані на сайті ЦВК оприлюднено станом на 9:50 за київським часом вівторка, 23 квітня.

За цими даними, після опрацювання майже 18,5 мільйона бюлетенів за Зеленського було віддано понад 13,5 мільйона голосів. За чинного президента Петра Порошенка проголосувало 24,45 відсотка або понад 4,5 мільйона виборців. 2,31 відсотка бюлетенів визнано недійсними.

Infografik Vorläufiges Endergebnis, Stichwahl Ukraine 2019 UK

DW.COM

В Україні 21 квітня відбувся другий тур виборів президента. За даними екзит-полів, перемогу в ньому впевнено здобуває шоумен Володимир Зеленський. Петро Порошенко визнав поразку. DW вела хроніку подій. (21.04.2019)

За даними екзит-полів відомий шоумен та "слуга народу" Володимир Зеленський набирає вражаючі 73 відсотки голосів. Його команда однак не поспішає пояснювати, хто і як виконуватиме передвиборчі обіцянки кандидата. (22.04.2019)

Нагадаємо, шоумен Володимир Зеленський переміг також і у національному екзит-полі. Згідно з результатами опитування, за Зеленського у другому турі президентських виборів свої голоси віддали 73 відсотки виборців, яких опитали при виході з дільниць. За чинного президента проголосувало 25,5 відсотка опитаних. Зіпсували бюлетень 1,5 відсотка.

Петро Порошенко напередодні подзвонив Володимиру Зеленському та привітав його з перемогою. Про це Зеленський  розповів під час брифінгу журналістам.

Раніше Порошенко заявляв про готовність незабаром залишити пост глави держави, бо "так вирішила більшість українців". Однак він додав, що не йде з політики і далі "буде боротися за Україну".

Володимира Зеленського вже привітали з перемогою лідери багатьох західних держав.

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Порошенко визнав поразку, Зеленський подякував: реакції на екзит-поли (21.04.2019)

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Порошенко визнав поразку, Зеленський подякував: реакції на екзит-поли (21.04.2019)  

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В Україні 21 квітня відбувається другий тур виборів президента. На найвищу посаду в державі претендують шоумен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко. DW веде хроніку подій (оновлюється).

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Національний екзит-пол: Зеленський набирає 73 відсотки, Порошенко - 25,5 21.04.2019

За даними "Національного езит-полу 2019", за Володимира Зеленського в другому турі віддали голоси 73 відсотки виборців, за Петра Порошенко - 25,5 відсотка.

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Зеленський і Порошенко проголосували на виборах 21.04.2019

Обидва кандидати в президенти Володимир Зеленський та Петро Порошенко прибули на дільниці разом з родинами.

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