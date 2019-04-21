У ЦВК опрацювали вже 99 відсотків протоколів: 73,23 відсотка - за Зеленського

Після опрацювання Центральною виборчою комісією (ЦВК) 99 відсотків протоколів по Україні кандидат у президенти Володимир Зеленський впевнено лідирує у другому турі президентських виборів із результатом 73,23 відсотка. Такі дані на сайті ЦВК оприлюднено станом на 13:30 годину ранку за київським часом понеділка, 22 квітня.

За цими даними, після опрацювання понад 18 мільйонів бюлетенів за Зеленського було віддано понад 13 мільйонів голосів. За чинного президента Петра Порошенка проголосувало 24,45 відсотка або понад 4,4 мільйона виборців. 2,31 відсотка бюлетенів визнано недійсними.

Нагадаємо, шоумен Володимир Зеленський лідирує також і у національному екзит-полі. Згідно з результатами опитування, за Зеленського у другому турі президентських виборів свої голоси віддали 73 відсотки виборців, яких опитали при виході з дільниць. За чинного президента проголосувало 25,5 відсотка опитаних. Зіпсували бюлетень 1,5 відсотка.

Петро Порошенко подзвонив Володимиру Зеленському та привітав його з перемогою. Про це Зеленський сам розповів під час брифінгу з журналістами.

Раніше Порошенко заявляв про готовність незабаром залишити пост глави держави, бо "так вирішила більшість українців". Однак він додав, що не йде з політики і далі "буде боротися за Україну".

Володимир Зеленський вже приймає вітання з перемогою від лідерів західних держав.