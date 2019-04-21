 У ЦВК опрацювали вже 98 відсотків протоколів: 73,15 відсотка - за Зеленського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2019

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Новини

У ЦВК опрацювали вже 98 відсотків протоколів: 73,15 відсотка - за Зеленського

Після підрахунку 98 відсотків протоколів Центральною виборчою комісією комік Володимир Зеленський впевнено перемагає в другому турі виборів президента України.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Після опрацювання Центральною виборчою комісією (ЦВК) 98 відсотків протоколів по Україні кандидат у президенти  Володимир Зеленський впевнено лідирує у другому турі президентських виборів із результатом 73,15 відсотка. Такі дані на сайті ЦВК оприлюднено станом на 12:30 годину ранку за київським часом понеділка, 22 квітня.

За цими даними, після опрацювання понад 18 мільйонів бюлетенів за Зеленського було віддано понад 13 мільйонів голосів. За чинного президента Петра Порошенка проголосувало 24,52 відсотка або понад 4,4 мільйона виборців. 2,31 відсотка бюлетенів визнано недійсними.

Нагадаємо, шоумен Володимир Зеленський лідирує також і у національному екзит-полі. Згідно з результатами опитування, за Зеленського у другому турі президентських виборів свої голоси віддали 73 відсотки виборців, яких опитали при виході з дільниць. За чинного президента проголосувало 25,5 відсотка опитаних. Зіпсували бюлетень 1,5 відсотка.

інфографіка, попередні результати виборів президента України

 

Петро Порошенко подзвонив Володимиру Зеленському та привітав його з перемогою. Про це Зеленський сам розповів під час брифінгу з журналістами.

Раніше Порошенко заявляв про готовність незабаром залишити пост глави держави, бо "так вирішила більшість українців". Однак він додав, що не йде з політики і далі "буде боротися за Україну".

Володимир Зеленський вже приймає вітання з перемогою від лідерів західних держав.

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Порошенко визнав поразку, Зеленський подякував: реакції на екзит-поли (21.04.2019)

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Петро Порошенко визнав поразку, але не йде з політики

Президент України Петро Порошенко заявив, що результати екзит-полу дають підстави привітати Володимира Зеленського з перемогою. Він також наголосив, що не йде з політики. (21.04.2019)  

Другий тур виборів: західні лідери вітають Зеленського з перемогою

В Україні 21 квітня відбувся другий тур виборів президента. За даними екзит-полів, перемогу в ньому впевнено здобуває шоумен Володимир Зеленський. Петро Порошенко визнав поразку. DW вела хроніку подій. (21.04.2019)  

Попередній підрахунок ЦВК: 73,2 відсотка - за Зеленського

Після опрацювання 28,4 відсотка протоколів Центральною виборчою комісією комік Володимир Зеленський впевнено перемегає в другому турі виборів президента України. (22.04.2019)  

"Подивіться на нас. Все можливо": Як у штабі Зеленського святкували перемогу

За даними екзит-полів відомий шоумен та "слуга народу" Володимир Зеленський набирає вражаючі 73 відсотки голосів. Його команда однак не поспішає пояснювати, хто і як виконуватиме передвиборчі обіцянки кандидата. (22.04.2019)  

Аудіо й відео до теми

Порошенко визнав поразку, Зеленський подякував: реакції на екзит-поли (21.04.2019)  

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