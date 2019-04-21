У ЦВК опрацювали вже 85,5 відсотка протоколів: 73,1 відсотка - за Зеленського

Після опрацювання Центральною виборчою комісією (ЦВК) 85,5 відсотка протоколів кандидат у президенти України Володимир Зеленський впевнено лідирує у другому турі президентських виборів із результатом 73,2 відсотка. Такі дані на сайті ЦВК оприлюднено станом на 07:18 понеділка, 22 квітня.

За цими даними, після опрацювання майже 15,9 мільйона бюлетенів за Зеленського було віддано понад 11,5 мільйона голосів. За чинного президента Петра Порошенка проголосувало 24,46 відсотка, або близько 3,9 мільйона виборців. 2,32 відсотка бюлетенів визнано недійсними.

Нагадаємо, шоумен Володимир Зеленський лідирує також і у національному екзит-полі. Згідно з результатами опитування, за Зеленського у другому турі президентських виборів свої голоси віддали 73 відсотки виборців, яких опитали при виході з дільниць. За чинного президента проголосувало 25,5 відсотка опитаних. Зіпсували бюлетень 1,5 відсотка.

Петро Порошенко подзвонив Володимиру Зеленському та привітав його з перемогою. Про це Зеленський сам розповів під час брифінгу з журналістами.

Раніше Порошенко заявляв про готовність незабаром залишити пост глави держави, бо "так вирішила більшість українців". Однак він додав, що не йде з політики і далі "буде боротися за Україну".

Володимир Зеленський вже приймає вітання з перемогою від лідерів західних держав.