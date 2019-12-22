 У Хорватії відбувається перший тур президентських виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.12.2019

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Новини

У Хорватії відбувається перший тур президентських виборів

22 грудня хорвати обирають президента країни. У виборах беруть участь 11 кандидатів, але шанси на вихід до другого туру мають лише троє. Найімовірніше, 5 січня в країні відбудеться другий тур виборів.

Хорвати обирають президента

Хорвати обирають президента

У Хорватії у неділю, 22 грудня, відбувається перший тур президентських виборів. Виборчі дільниці відкрилися о сьомій ранку і працюватимуть до сьомої вечора за місцевим часом. Право голосу на виборах мають 3,8 мільйона громадян країни.

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Вперше главою хорватської держави стане жінка. Чинний президент Іво Йосипович визнав свою поразку. Результати цього голосування мають значення з огляду на парламентські вибори наприкінці року. (12.01.2015)

Єврокомісія рекомендувала прийняти Хорватію до Шенгенської зони, вказавши на виконання урядом у Загребі необхідних умов. Тепер інші країни-члени ЄС повинні схвалити приєднання Хорватії до Шенгену. (22.10.2019)

У виборах беруть участь 11 кандидатів, але шанси на перемогу мають лише троє з них - нинішня президентка, представниця консервативної партії "Хорватська демократична співдружність" Колінда Грабар-Кітарович, яка вирішила балотуватися на другий президентський термін, колишній прем'єр-міністр країни, соціал-демократ Зоран Миланович, а також співак та політик Мирослав Шкоро, відомий своїми правими поглядами. За даними останнього соціологічного опитування, опублікованого цього тижня хорватським державним мовником HRT, за Грабар-Китарович мають намір проголосувати понад 28,3 відсотка респондентів, за Милановича - 26,6 відсотка, а за Шкоро - 20,7 відсотка.

Враховуючи рівень підтримки головних претендентів виборцями, на Хорватію, найімовірніше, чекає другий тур виборів. У разі, якщо жодному з кандидатів не вдасться здобути понад 50 відсотків голосів, другий тур президентських виборів у Хорватії відбудеться 5 січня.

Хоча президент у Хорватії виконує здебільшого репрезентативні функції, перемога того чи іншого кандидата дасть одній з основних політичних партій країни - "Хорватській демократичній співдружності" або Соціал-демократичній партії Хорватії - додаткові політичні бали перед парламентськими виборами, які відбудуться у 2020 році.

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