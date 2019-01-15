 У Херсоні сталася стрілянина в редакції газети ″Новий день″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Херсоні сталася стрілянина в редакції газети "Новий день"

У редакції херсонської газети "Новий день" стався інцидент із застосуванням зброї та сльозогінного газу.

Херсон

Херсон

У редакції херсонської газети "Новий день" у п'ятницю, 18 січня, під час прес-конференції було застосовано зброю та розпилено сльозогінний газ. Внаслідок розпилення газу, за попередніми даними, постраждала одна особа.

DW.COM

Місцеві журналісти вимагають від правоохоронців переглянути справу про побиття кореспондентів місцевого тижневика «Вгору». (19.07.2005)

Правозахисники Amnesty International закидають українській владі недостатній захист журналістів, активістів і меншин. (17.12.2018)

"У прес-клубі "Новий день" відбувалася прес-конференція представників фірми-пасажироперевізника з Одеси. Між ними та жителями Херсона, які прийшли на захід, стався конфлікт. Під час конфлікту було застосовано сльозогінний газ, також стріляли з коридору в середину приміщення", - розповіли агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі управління Національної поліції в Херсонській області. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Причини й обставини конфлікту з'ясовуються. "Учасники конфлікту з обох сторін наразі перебувають у поліції для надання свідчень", - зазначили правоохоронці. За повідомленнями ЗМІ, до інциденту був причетний активіст Соціалістичної партії України Кирило Стремоусов.

Дивитись відео 03:32
Now live
03:32 хв

#LocalHeroes: чому в Херсоні небезпечно боротися проти корупції (15.11.2018)

Аудіо й відео до теми

#LocalHeroes: чому в Херсоні небезпечно боротися проти корупції (15.11.2018)  

Також за темою

Ukraine Katerina Gandzyuk

МВС України: Затримані двоє підозрюваних у замаху на Гандзюк 17.08.2018

Нацполіція та СБУ затримали двох підозрюваних в скоєнні замаху на Катерину Гандзюк. Повідомляється, що одного з них зафіксували камери спостереження під час купівлі кислоти.

Реклама

Докладно

Бойові дії на Донбасі між українськими військовими та проросійськими сепаратистами і надалі призводять до руйнувань і смертей

Німецький експерт прогнозує відсутність прогресу на Донбасі

З огляду на вибори в Україні у вирішенні конфлікту на Донбасі не відбуватиметься жодного прогресу, прогнозують експерти. 

Заробітчани залишаються одними з головних постачальників валюти в Україну

Україна стрімко втрачає робочу силу (відео)

Україна стає лідером з втрати трудових ресурсів. Які причини рекордних темпів скорочення працездатного населення? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  