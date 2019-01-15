У Херсоні сталася стрілянина в редакції газети "Новий день"

У редакції херсонської газети "Новий день" у п'ятницю, 18 січня, під час прес-конференції було застосовано зброю та розпилено сльозогінний газ. Внаслідок розпилення газу, за попередніми даними, постраждала одна особа.

"У прес-клубі "Новий день" відбувалася прес-конференція представників фірми-пасажироперевізника з Одеси. Між ними та жителями Херсона, які прийшли на захід, стався конфлікт. Під час конфлікту було застосовано сльозогінний газ, також стріляли з коридору в середину приміщення", - розповіли агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі управління Національної поліції в Херсонській області. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Причини й обставини конфлікту з'ясовуються. "Учасники конфлікту з обох сторін наразі перебувають у поліції для надання свідчень", - зазначили правоохоронці. За повідомленнями ЗМІ, до інциденту був причетний активіст Соціалістичної партії України Кирило Стремоусов.