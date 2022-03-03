У Херсоні готують постановочний мітинг на підтримку РФ

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Як повідомила СБУ, до Херсона прибули десятки людей, які вже сьогодні можуть вийти на постановочну акцію на підтримку Росії для створення картинки для російських ЗМІ. Зеленський закликає херсонців чинити опір.
Російські окупаційні війська готують провокацію у Херсоні, організовуючи "мітинг за Росію". Про це у відеозверненні у п'ятницю, 4 березня повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, для цього в місто завезли "чужинців", шукають "місцевих зрадників", щоб створити картинку "начебто Херсон вже не український".
Президент нагадав, що за таким сценарієм РФ створювала самопроголошені "ЛДНР", і закликав херсонців зупинити це. "Покажіть, що це Ваше місто. Ви можете все зупинити. Нікого не слухайте. Слухайте своїх дітей та своє серце. Ви - українці. Я закликаю херсонців позбутися будь-якого відчаю, Україна свого не віддасть", - сказав український лідер.
Про підготовку постановочних мітингів у Херсоні задля створення картинки для російських ЗМІ повідомляє й Служба безпеки України. Там розповіли, що російські окупаційні війська шукають нові методи дезінформації українців і виправдання своїх загарбницьких дій принаймні перед власним населенням. Для цього до Херсона звозять людей із Криму, які повинні вийти на постановочний мітинг, кажуть в СБУ.
За даними Служби безпеки, близько 60-80 кримчан вже заселили у місцевому готелі "Фрегат". "Ймовірно, сьогодні протягом дня вони під виглядом місцевих мешканців вийдуть на провокаційну акцію на центральній площі - з російським прапорами та "вдячністю" російським "визволителям", - зазначають в СБУ.
Крім того, в СБУ володіють інформацією, що росіяни захопили склад з одягом, що належить водній поліції, тож серед учасників "мітингу" можуть траплятися переодягнені російські військовослужбовці у формі українських поліцейських. У СБУ також наголошують, що такі мітинги не мають нічого спільного з реальними настроями, а є частиною інформаційної війни, як фейки та дезінформація.
Напередодні, ввечері 3 березня про підготовку фейкової демонстрації за об'єднання Херсонщини з Кримом повідомляв також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Коли росіяни не можуть досягти реальних цілей, вони зосереджуються на фейковому телевізійному висвітленні. Захопивши телевежу в Херсоні, вони планують шоу: російські війська надають гуманітарну допомогу, а фальшивих "місцевих" привозять з Криму для влаштування фейкової "демонстрації" на користь "об’єднання" Херсонщини з Кримом", - написав глава зовнішньополітичного відомства України в своєму Twitter.
Нагадаємо, що Херсон є одним з найгарячіших напрямків російсько-української війни. Місто потерпає від атак російських військ, диверсійних груп, ракетних бомбардувань та авіаобстрілів. Українська армія чинить спротив. Утім, через постійні бої ситуація у місті наближена до гуманітарної катастрофи. Місцева влада неодноразово закликала до надання зеленого коридору для евакуації дітей та жінок, а також просила про гуманітарну допомогу.
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