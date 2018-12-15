У Харкові затримали одного з замовників вбивства Олешка - поліція

У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, котрого підозрюють у співучасті в убивстві бердянського активіста, учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешка (позивний "Сармат"). Про це у понеділок, 17 грудня, повідомив перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

"Учора під час спроби перетнути кордон у міжнародному аеропорту "Харків" співробітники кримінальної поліції затримали жителя Дніпра, якого обґрунтовано підозрюють і який є одним із замовників убивства громадського діяча, учасника АТО Віталія Олешка", - зазначив Аброськін на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Як повідомила прес-служба Держприкордонслужби України, прикордонники виявили підозрюваного під час спроби вилетіти з країни рейсом Харків-Стамбул.

Віталія Олешка вбили 31 липня в центрі Бердянська. Невідомий вистрілив у 43-річного Олешка, після чого зник з місця події. Олешко був добровольцем батальйону "Донбас", учасником самооборони Бердянська та боїв за Іловайськ, пройшов російський полон. Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних у вбивстві Олешка. Усім затриманим у серпні було оголошено підозру. Пізніше голова Нацполіції повідомив про затримання правоохоронцями ще кількох людей, причетних до вбивства Олешка.