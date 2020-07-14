У Хабаровську тривають мітинги на підтримку ексгубернатора краю

У Хабаровську вже два тижні не вщухають протести на підтримку арештованого губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. Чергова несанкціонована акція проходить в суботу, 25 липня. Кілька десятків тисяч осіб беруть участь у ході центральними вулицями міста, пише портал Meduza. Присутні скандують "Свободу", "Поки ми єдині - ми непереможні", "Це наш край", а також "Геть царя", "Росія, прокидайся" і "Путіна у відставку".

При цьому, за оцінкою адміністрації міста Хабаровська, у несанкціонованій акції на підтримку колишнього губернатора Фургала беруть участь близько шести з половиною тисяч людей.

Аналогічна акція проходить у Владивостоці. За оцінкою місцевого порталу Vl.ru, на одній із центральних площ адміністративного центру Приморського краю зібралося близько 200 осіб.

Справа губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала

Відомий у Хабаровському краї бізнесмен Сергій Фургал почав політичну кар'єру в 2005 році, коли був обраний до регіонального парламенту за списком ЛДПР, яку очолює Володимир Жириновський. З 2007 до 2018 року був депутатом трьох скликань Державної думи Росії. У вересні 2018 року у другому турі виборів губернатора краю Фургал з великою перевагою переміг представника "Єдиної Росії", тодішнього главу регіону В'ячеслава Шпорта.

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9 липня Фургала затримали в Хабаровську і доправили до Москви. Басманний суд Москви 10 липня заарештував його до 9 вересня. Губернатору висунуто звинувачення в організації вбивств підприємців, скоєних в Хабаровському краї та Амурській області у 2004-2005 роках. За даними Слідчого комітету РФ, його перевіряють на причетність і до інших тяжких злочинів, скоєних на території Хабаровського і Приморського країв, а також Амурської області. Сам Фургал всі звинувачення відкидає і наполягає на своїй непричетності до злочинів.

Президент Росії Володимир Путін 20 липня відсторонив Сергія Фургала з посади "у зв'язку з втратою довіри". Тимчасово виконувачем обов'язків губернатора Хабаровського краю був призначений депутат Держдуми від ЛДПР Михайло Дегтярьов. Однак протести не вщухли, їхні учасники почали вимагати відставки в.о. глави регіону.