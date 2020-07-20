У Хабаровську сьому суботу поспіль мітингують через звільнення губернатора

У російському Хабаровську вже сім тижнів поспіль люди виходять в суботу на мітинг на підтримку колишнього губернатора Сергія Фургала і проти призначення тимчасово виконуючим обов'язки глави краю Михайла Дегтярьова. За даними порталу адміністрації міста, 22 серпня акція зібрала близько 1500 осіб.

Як зазначили журналісти місцевого видання DVhab.ru, на заході цього разу було помічено багато прапорів з символікою Радянського Союзу. Деякі з присутніх захопили з собою плакати і транспаранти: "Фургалу необхідний міжнародний захист", "Врятувати Фургала - врятувати свободу", "Скільки б влада не штрафувала - будемо битися за Фургала".

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Крім того, у мітингувальників з'явився новий "Фургаломобіль". Це - синій мікроавтобус, обклеєний фотографіями ексгубернатора і гаслами "Руки геть від Фургала". На боці транспортного засобу зроблено напис: "Змін вимагають наші серця".

Старий "Фургаломобіль" на безлічі протестних акцій їхав на чолі колони протестувальників, однак після арешту його водія Ростислава Буряка, взятого під варту на вісім діб за статтею про створення перешкод руху транспорту на акціях протесту, машина перестала з'являтися на акціях.

Цього разу учасники ходи трохи змінили свій традиційний маршрут.

Справа Сергія Фургала

Сергій Фургал - відомий в Хабаровському краї підприємець. У вересні 2018 року в другому турі виборів губернатора краю він з великою перевагою випередив представника "Єдиної Росії", чинного на той час губернатора В'ячеслава Шпорта. 9 липня 2020 року Фургала затримали в Хабаровську за звинуваченням в організації вбивств бізнесменів на початку 2000-х років і доставили в Москву.

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Після затримання губернатора в Хабаровську не припиняються акції на його захист, хабаровчан підтримали жителі Далекого Сходу і ряду інших міст Росії. 20 липня президент РФ Володимир Путін відсторонив Фургала з посади "у зв'язку з втратою довіри" і призначив тимчасово виконуючим обов'язки губернатора Хабаровського краю депутата Держдуми від ЛДПР Михайла Дегтярьова.