У Фінській затоці почали укладати труби для газогону "Північний потік-2"

Компанія Nord Stream 2 у середу, 5 вересня, почала укладати труби газогону "Північний потік-2" у Фінській затоці. Роботи виконує судно Solitaire, яке вміщує до 420 осіб та працюватиме цілодобово і без вихідних, повідомила компанія "Газпром". Для підтримки необхідного запасу труб транспортні судна будуть доставляти 12-метрові труби вагою 24 тони з найближчого логістичного центру - Котка або Ханко.

Труби зварюють між собою на борту судна, відтак зварні шви перевіряють і газопровід опускається на морське дно. До і після укладання труб дослідницьке судно виконуватиме обстеження морського дна для перевірки точного положення газопроводу.

Повідомляється, що у плані будівництва враховуються різні умови, зокрема екологічні вимоги. Наприклад, для точного розташування Solitaire використовується система динамічного позиціювання з підрулюючими пристроями. Завдяки цьому з морським дном контактує тільки газопровід. Радіус охоронної зони навколо трубоукладального судна становить 1,85 кілометра, а навколо дослідних суден Oceanic і Olympic Triton - 500 метрів. Заходи щодо забезпечення безпеки в затоці узгоджені з Транспортним агентством Фінляндії та прикордонною службою.

Нагадаємо, роботи з будівництва газопроводу "Північний потік-2" у Німеччині розпочалися в травні 2018 року. Угоди щодо фінансування проекту підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Великобританія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина). Протяжність трубопроводу з пропускною спроможністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік повинна становити 1220 кілометрів, він з'єднає російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва газопроводу та непокоїться через можливу втрату статусу транзитної держави. Також противниками "Північного потоку-2" є США, Польща та країни Балтії.