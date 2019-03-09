 У Філадельфії власників крамниць і ресторанів зобов′язали приймати готівку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.03.2019

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Новини

У Філадельфії власників крамниць і ресторанів зобов'язали приймати готівку

Мільйони громадян США не мають банківських рахунків і не можуть розраховуватися в кафе та крамницях банківськими картками. У Філадельфії вирішили захистити таких людей від дискримінації.

У Філадельфії власників крамниць і ресторанів зобов'яжуть приймати готівку

Філадельфія, США

В американському місті Філадельфія зобов'яжуть власників крамниць і закладів харчування приймати від клієнтів готівку. Таким чином місцева влада прагне захистити інтереси людей, які не мають рахунків у банках і не можуть розраховуватися за послуги банківськими картками, повідомляє в суботу, 9 березня, інформагенція AFP.

Мер Філадельфії Джим Кенні підписав відповідне розпорядження наприкінці лютого. Згідно з документом, крамниці, кафе й ресторани, які приймають тільки безготівкові розрахунки, здійснюють "незаконну дискримінацію" клієнтів. Розпорядження набуде чинності 1 липня цього року.

Дедалі більше закладів роздрібної торгівлі та харчування в США приймають винятково безготівкові розрахунки за допомогою банківських карток або смартфонів. За даними Федерального резервного банку Сан-Франциско, у 2015 році лише 32 відсотки всіх розрахунків у США споживачі здійснювали готівкою. У 2012 році цей показник сягав ще 40 відсотків.

Водночас 6,5 відсотків усіх домогосподарств у США станом на 2017 рік не мали рахунків у банку. Це майже вісім мільйонів домогосподарств.

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Українці поступово відмовляються від паперових грошей, віддаючи перевагу безготівковим розрахункам. Втім, до Швеції, де готівка, як говорять, вже раритет, Україні поки що далеко. (20.02.2018)

За оцінками Нацбанку України, на руках громадян понад 300 мільярдів гривень готівкою. Щоб ці гроші почали працювати на економіку необхідно повернути довіру до банків та розвинути безготівкові платежі, вважають експерти. (18.05.2017)

Схожу ініціативу щодо недискримінації клієнтів, які не обслуговуються в банках ("unbanked"), започаткували й у штаті Нью-Джерсі. У лютому місцева влада ухвалила документ, який забороняє винятково безготівкові розрахунки. Губернатор Нью-Джерсі поки що не підписав його. Окрім того, подібні ініціативи заснували у Нью-Йорку, Сан-Франциско, Вашингтоні й Чикаго.

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