У Філадельфії власників крамниць і ресторанів зобов'язали приймати готівку

В американському місті Філадельфія зобов'яжуть власників крамниць і закладів харчування приймати від клієнтів готівку. Таким чином місцева влада прагне захистити інтереси людей, які не мають рахунків у банках і не можуть розраховуватися за послуги банківськими картками, повідомляє в суботу, 9 березня, інформагенція AFP.

Мер Філадельфії Джим Кенні підписав відповідне розпорядження наприкінці лютого. Згідно з документом, крамниці, кафе й ресторани, які приймають тільки безготівкові розрахунки, здійснюють "незаконну дискримінацію" клієнтів. Розпорядження набуде чинності 1 липня цього року.

Дедалі більше закладів роздрібної торгівлі та харчування в США приймають винятково безготівкові розрахунки за допомогою банківських карток або смартфонів. За даними Федерального резервного банку Сан-Франциско, у 2015 році лише 32 відсотки всіх розрахунків у США споживачі здійснювали готівкою. У 2012 році цей показник сягав ще 40 відсотків.

Водночас 6,5 відсотків усіх домогосподарств у США станом на 2017 рік не мали рахунків у банку. Це майже вісім мільйонів домогосподарств.

Схожу ініціативу щодо недискримінації клієнтів, які не обслуговуються в банках ("unbanked"), започаткували й у штаті Нью-Джерсі. У лютому місцева влада ухвалила документ, який забороняє винятково безготівкові розрахунки. Губернатор Нью-Джерсі поки що не підписав його. Окрім того, подібні ініціативи заснували у Нью-Йорку, Сан-Франциско, Вашингтоні й Чикаго.