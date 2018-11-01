 У ФРН 50 мільйонів інтернет-користувачів скуповуються онлайн | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2018

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Новини

У ФРН 50 мільйонів інтернет-користувачів скуповуються онлайн

У Німеччині три чверті інтернет-користувачів (50 мільйонів осіб) скуповуються в мережі. Найчастіше німці купують онлайн одяг та взуття.

Німці скуповуються онлайн

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Три вчерті тих, хто користується в Німеччині інтернетом, також здійснює там покупки. З 65 мільйонів користувачів 50 мільйонів здійснювали покупки онлайн. Про це в понеділок, 5 листопада, повідомили у Федеральному відомстві статистики, посилаючись на дані поточного року.

Найбільше (67 відсотків) покупців купують онлайн взуття та одяг. 52 відсотки німецьких користувачів в інтернеті купують меблі, іграшки та інші споживчі товари. 42 відсотки домовляються онлайн про житло на час відпустки, а 41 відсоток купують квитки. Стриманими залишаються покупці у придбанні через інтернет харчових продуктів (28 відсотків) та електроніки (25 відсотків).

У першій кварталі 2018 року близько половини покупців (46 відсотків) витратили на закупи онлайн від 100 до 500 євро. Лише п'ять відсотків покупців витратили понад тисячу євро.

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Продавець онлайн-магазину як нова перспективна професія (01.08.2018)

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