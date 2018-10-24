 У ФРН шукачі роботи в церковних структурах не вказуватимуть релігійну приналежність | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2018

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Новини

У ФРН шукачі роботи в церковних структурах не вказуватимуть релігійну приналежність

Церкви Німеччини не мають права вимагати інформацію щодо релігійної приналежності у аплікантів на посади в їхніх структурах і організаціях, вирішив суд.

У ФРН шукачі роботи не вказуватимуть релігійну приналежність

Церква як роботодавець відтепер не матиме у ФРН права вимагати від пошукачів роботи вказувати їхню релігійну приналежність під час аплікаційного процесу. Таке рішення у четвер, 25 жовтня, ухвалив Федеральний суд Німеччини з трудових суперечок, повідомляє Deutschlandfunk.

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Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр переконаний, що співпраця християн іде на користь ФРН. Він закликав різні гілки цієї релігії зближуватися після тривалого історичного розколу. (28.05.2017)

Святкові заходи відбудуться й у місті Віттенберг, де Лютер оприлюднив свої 95 тез. В урочистостях візьме участь і канцлерка Німеччини Анґела Меркель. (31.10.2017)

Рішення суду спричинила нестандартна трудова суперечка. Спеціалістка із соціальної педагогіки подала позов до суду в Берліні після того, як їй відмовили в роботі у соціальній організації протестантських церков Німеччини Diakonie. Жінка зажадала компенсації за дискримінацію, адже на її думку їй відмовили в запрошенні на інтерв'ю, бо вона не вказала в аплікаційній формі свою релігійну приналежність.

Суд ухвалив, що відтепер церква може вимагати інформації щодо релігійної приналежності аплікантів на вакантні посади, - винятком може бути лише випадок, якщо ця інформація об'єктивно важлива для конкретної посади. Позивачка ж отримає компенсацію за відхилене резюме у розмірі 3900 євро.

  • Океанографічний музей у колишній церкві в Штральзунді

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Океанографічний музей

    Монастир Святої Катерини в Штральзунді - зразок північнонімецької готики та один з найстаріших храмів на узбережжі Балтійського моря. Його заснували у XIII столітті. Сьогодні в його стінах на трьох рівнях розмістили експозицію Океанографічного музею. Це один з прикладів того, як в Німеччині використовують приміщення колишніх церков, які закрилися через зменшення кількості парафіян.

  • Центр зі скелелазіння в колишній церкві

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Центр зі скелелазіння

    Висока стеля та просторе приміщення - що іще потрібно для організації центру зі скелелазіння! Колишня церква Святого Петра у західнонімецькому місті Менхенгладбах ідеально для цього підійшла. Тож тепер перетворений на скеледром храм божий ніколи не залишається пустим.

  • Ресторан і коктейль-бар

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Ресторан і коктейль-бар

    Старовинну церкву Мартінікірхе в Білефельді сьогодні не впізнати. Після ремонту її переобладнали на ресторан та коктейль-бар класу "люкс". Від відвідувачів відбою немає. Столик слід замовляти щонайменше за кілька днів наперед.

  • Концертна зала в колишньому храмі

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Концертна зала

    Майже 17 років минуло відтоді, як церква Марієнкірхе в Нойбранденбурзі (федеральна земля Мекленбург - Передня Померанія) стала розкішною концертною залою. Вона розрахована на 850 людей. У переобладнання колишнього храму божого інвестували майже 16 мільйонів євро.

  • Житловий будинок в колишній церкві

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Житловий будинок

    А ось новоапостольську церкву в Офтердінгені неподалік Тюбінгена перетворили на житловий будинок. Належить він подружжю. В Німеччині таке - не рідкість. Багато колишніх храмів нині використовують для проживання, тим паче, що ціни на таку нерухомість не кусаються. Трапляється, що закриті сакральні споруди навіть виставляють на аукціон.

  • Бібліотека та музей музичних інструментів у колишній церкві

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Бібліотека та музей музичних інструментів

    Монастир Святого Магнуса, який збудували в баварському Фюссені в період з IX до XVIII століття, став прикладом поєднання різноманітних архітектурних стилів, зокрема й італійського барокко. Споруда добре збереглася і є однією з головних місцевих історичних пам'яток. Зараз в церкві розмістилися бібліотека та музей, в якому можна побачити колекцію лютень і скрипок, що їх виготовили майстри Фюссена.

  • Музей монастирської культури під Падерборном

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Музей монастирської культури

    П'ять з половиною столітть нараховує історія Дальгаймського монастиря під Падерборном (Північний Рейн - Вестфалія). За цей час він зазнав немало лихоліть та змін, але завжди впливав на життя міста. 2007 року тут відкрили унікальний Музей монастирської культури. Відвідувачі можуть ознайомитися, зокрема, зі старовинними рецептами пива та оглянути монастирську броварню, яке дуже добре збереглася.

  • Арт-галерея

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Арт-галерея

    Рафаель Яблонка - один з найвпливовіших галеристів Німеччині, Австрії та Швейцарії. В його арт-галереях можна побачити шедеври світового мистецтва. Нещодавно Яблонка відкрив новий філіал, спеціально для якого придбав "Каплицю Бема". Так називають колишню церкву Святої Урсули, яку звели в 1950-ті роки за проектом видатного німецького архітектора Ґотфріда Бема в містечку Гюрт під Кельном.

  • Міський музей в колишній церкві

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Музейна експозиція

    У колишньої монастирської церкви з саксонського Циттау з'явилася нова перспектива. Після реконструкції у будівлі розташували експозицію міського музею, в якій представили твори живопису та старовинні надгробки.

    Автор: Наталія Корольова


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