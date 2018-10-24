У ФРН шукачі роботи в церковних структурах не вказуватимуть релігійну приналежність

Церква як роботодавець відтепер не матиме у ФРН права вимагати від пошукачів роботи вказувати їхню релігійну приналежність під час аплікаційного процесу. Таке рішення у четвер, 25 жовтня, ухвалив Федеральний суд Німеччини з трудових суперечок, повідомляє Deutschlandfunk.

Рішення суду спричинила нестандартна трудова суперечка. Спеціалістка із соціальної педагогіки подала позов до суду в Берліні після того, як їй відмовили в роботі у соціальній організації протестантських церков Німеччини Diakonie. Жінка зажадала компенсації за дискримінацію, адже на її думку їй відмовили в запрошенні на інтерв'ю, бо вона не вказала в аплікаційній формі свою релігійну приналежність.

Суд ухвалив, що відтепер церква може вимагати інформації щодо релігійної приналежності аплікантів на вакантні посади, - винятком може бути лише випадок, якщо ця інформація об'єктивно важлива для конкретної посади. Позивачка ж отримає компенсацію за відхилене резюме у розмірі 3900 євро.