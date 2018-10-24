У ФРН чиновника звільнили за привітання Гітлера з днем народження

Німецький державний службовець, колишній військовий Бундесверу був законно звільнений через те, що привітав з "днем народження" Адольфа Гітлера на своїй сторінці у Facebook. Відповідне рішення ухвалив у понеділок, 29 жовтня, адміністративний суд у федеральній землі Гессен.

20 квітня 2016 року, перебуваючи на випробувальному терміні у державній установі у Гессені, чиновник написав у соцмережі, що "вітає одного із найважливіших людей у німецькій історії з днем народження". "Незалежно від того, наскільки гучно люди розпалюють ненависть проти вас, ви залишаєтесь героєм для багатьох німців. Я також заявляю вам про свою підтримку", - написав тоді чоловік. Як відомо, Адольф Гітлер народився 20 квітня 1889 року.

Демонстрація партії NPD

Після того, як цей пост було виявлено, чоловіка було звільнено. Співробітники держустанови також виявили, що він брав участь у двох демонстраціях неонацистської Національно-демократичної партії Німеччини (NPD). Під час однієї демонстрації 30 січня - в річницю призначення Гітлера канцлером Німеччини в 1933 році - він тримав прапор із надписом "шахрайство із наданням притулку робить нас бідними". Чоловік працював у держустанові у Гессені з 2014 року, до цього він протягом 12 років служив у німецькій армії.

Звільнений подав скаргу до суду. Він зазначив, що немає жодних зв'язків з NPD чи крайніми правими рухами, і що лише протестував проти політики німецького уряду щодо надання притулку. Однак суд відхилив скаргу та залишив в силі рішення про його звільнення.