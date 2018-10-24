 У ФРН чиновника звільнили за привітання Гітлера з днем народження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У ФРН чиновника звільнили за привітання Гітлера з днем народження

Суд вирішив, що звільнення держслужбовця, який привітав Адольфа Гітлера з днем народження у Facebook та назвав його "героєм багатьох німців", було законним.

Чоловіка зільнили за привітання Гітлера у соцмережі

Чоловіка зільнили за привітання Гітлера у соцмережі

Німецький державний службовець, колишній військовий Бундесверу був законно звільнений через те, що привітав з "днем народження" Адольфа Гітлера на своїй сторінці у Facebook. Відповідне рішення ухвалив у понеділок, 29 жовтня, адміністративний суд у федеральній землі Гессен.

20 квітня 2016 року, перебуваючи на випробувальному терміні у державній установі у Гессені, чиновник написав у соцмережі, що "вітає одного із найважливіших людей у німецькій історії з днем народження". "Незалежно від того, наскільки гучно люди розпалюють ненависть проти вас, ви залишаєтесь героєм для багатьох німців. Я також заявляю вам про свою підтримку", - написав тоді чоловік. Як відомо, Адольф Гітлер народився 20 квітня 1889 року.

Демонстрація партії NPD

Демонстрація партії NPD

Після того, як цей пост було виявлено, чоловіка було звільнено. Співробітники держустанови також виявили, що він брав участь у двох демонстраціях неонацистської Національно-демократичної партії Німеччини (NPD). Під час однієї демонстрації 30 січня - в річницю призначення Гітлера канцлером Німеччини в 1933 році - він тримав прапор із надписом "шахрайство із наданням притулку робить нас бідними". Чоловік працював у держустанові у Гессені з 2014 року, до цього він протягом 12 років служив у німецькій армії.

Звільнений подав скаргу до суду. Він зазначив, що немає жодних зв'язків з NPD чи крайніми правими рухами, і що лише протестував проти політики німецького уряду щодо надання притулку. Однак суд відхилив скаргу та залишив в силі рішення про його звільнення.

Дивитись відео 01:33
Now live
01:33 хв

Особисте життя Гітлера у фото за 39 тисяч євро (15.03.2017)

DW.COM

Німецька громада вирішила зберегти скандальний "дзвін Гітлера"  

Коментар: Неонацизм у Німеччині - тривожні уроки Хемніца

У східнонімецькому місті Хемніці протягом двох днів лютує натовп праворадикалів. Попри залучення значних ресурсів, поліція не справляється. Їй бракує бажання боротись з правими структурами, вважає Ганс Пфайфер. (28.08.2018)  

Африканські плани Гітлера

Коли Гітлер у 1939 році нападом на Польщу розпочав Другу світову війну, його мета полягала в завоюванні Європи. Водночас Німеччина виношувала плани створення колоніальної імперії в Африці. (01.09.2014)  

Аудіо й відео до теми

Особисте життя Гітлера у фото за 39 тисяч євро (15.03.2017)  

Реклама

Докладно

Огляд преси

Огляд преси: З відходом Меркель завершується ціла епоха

Коментарі німецьких та європейських ЗМІ про рішення канцлерки ФРН Анґели Меркель поступово піти з політики.  

Як в Україні заощадити на утепленні житла?

Утеплення житла: як і в кого отримати кредит? (відео)

Утеплюючи оселю, можна заощадити до 70%, якщо скористатись програмами підвищення енергоефективності. Ось як це працює. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  