У ФРН фермери звернулись до суду через глобальне потепління

Три німецькі родини, що займаються фермерством, і організація з захисту природи Greenpeace оскаржили в суді дії уряду Німеччини через те, що він, на думку позивачів, не докладає достатніх зусиль до зниження викидів парникових газів в атмосферу. На думку позивачів, через глобальне потепління в їхніх господарствах поширюються садові шкідники, що спричиняє скорочення обсягів врожаїв та фінансові втрати. Позивачі також вказують на посухи і зливи, що також призводять до зменшення врожаїв. Це перший подібний позов в історії Німеччини. Адміністративний суд в Берліні повинен розглянути його в четвер, 31 жовтня, і в той же день ухвалити рішення, повідомляє інформагенція dpa.

12 років тому Німеччина поставила собі за мету до 2020 року домогтися зниження рівня викидів парникових газів на 40 відсотків у порівнянні з 1990 роком. Однак уже сьогодні очевидно, що ця мета не буде своєчасно досягнута. Однак, оскільки цей намір було закріплено лише в "плані з захисту клімату", а не в будь-якому законі, уряд ФРН вважає позов фермерів і екологів необґрунтованим.

Позивачі ж дотримуються прямо протилежної думки, стверджуючи, що постанови уряду - це не просто вираз будь-яких намірів, а обов'язкові до виконання правові акти. Виходячи з цього, родини, що займаються сільським господарством, вважають, що були порушені їхні основні права.

За словами адвокатки Рода Ферхейен (Roda Verheyen), яка представляє інтереси позивачів, робота фермерів істотно ускладнилася через підвищення середньої температури повітря, гради, зливи і загрози повеней, безпосередньо пов'язані з глобальним потеплінням.

Фермерські родини та Greenpeace не збираються домагатися від уряду на суді матеріальних компенсацій. "Вони хочуть скористатися своїми основними правами і заявити:" Ви повинні докладати більше зусиль, щоб нас захистити ", - пояснює адвокатка.

Темпи зниження викидів парникових газів в ФРН

Прессекретар міністерства охорони навколишнього середовища, коментуючи процес, заявив, що позивачі "мають повне право" звернутися до суду, щоб привернути увагу громадськості до проблеми і наполягти на більш ефективному захисту клімату.

Згідно з дослідженням Німецького інституту економічних досліджень (DIW), проведеним на замовлення Greenpeace, мета щодо зниження викиду парникових газів, намічена на 2020 рік, буде досягнута в ФРН з п'ятирічним запізненням. За даними уряду за травень 2019 року, в 2020 році викиди парникових газів в Німеччині вдасться скоротити лише на 33 відсотки у порівнянні з 1990 роком, а не на 40, як це планувалося.