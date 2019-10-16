 У ФРН фермери звернулись до суду через глобальне потепління | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.10.2019

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Новини

У ФРН фермери звернулись до суду через глобальне потепління

Три родини фермерів у ФРН закидають уряду, що він не докладає достатніх зусиль для уповільнення глобального потепління, що негативно відбивається на їхній діяльності.

Brandenburg | Hitzewelle und Trockenheit: abgeerntetes Getreidefeld bei Welzow (picture-alliance/A. Franke)

Три німецькі родини, що займаються фермерством, і організація з захисту природи Greenpeace оскаржили в суді дії уряду Німеччини через те, що він, на думку позивачів, не докладає достатніх зусиль до зниження викидів парникових газів в атмосферу. На думку позивачів, через глобальне потепління в їхніх господарствах поширюються садові шкідники, що спричиняє скорочення обсягів врожаїв та фінансові втрати. Позивачі також вказують на посухи і зливи, що також призводять до зменшення врожаїв. Це перший подібний позов в історії Німеччини. Адміністративний суд в Берліні повинен розглянути його в четвер, 31 жовтня, і в той же день ухвалити рішення, повідомляє інформагенція dpa.

12 років тому Німеччина поставила собі за мету до 2020 року домогтися зниження рівня викидів парникових газів на 40 відсотків у порівнянні з 1990 роком. Однак уже сьогодні очевидно, що ця мета не буде своєчасно досягнута. Однак, оскільки цей намір було закріплено лише в "плані з захисту клімату", а не в будь-якому законі, уряд ФРН вважає позов фермерів і екологів необґрунтованим.

Позивачі ж дотримуються прямо протилежної думки, стверджуючи, що постанови уряду - це не просто вираз будь-яких намірів, а обов'язкові до виконання правові акти. Виходячи з цього, родини, що займаються сільським господарством, вважають, що були порушені їхні основні права.

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За словами адвокатки Рода Ферхейен (Roda Verheyen), яка представляє інтереси позивачів, робота фермерів істотно ускладнилася через підвищення середньої температури повітря, гради, зливи і загрози повеней, безпосередньо пов'язані з глобальним потеплінням.

Фермерські родини та Greenpeace не збираються домагатися від уряду на суді матеріальних компенсацій. "Вони хочуть скористатися своїми основними правами і заявити:" Ви повинні докладати більше зусиль, щоб нас захистити ", - пояснює адвокатка.

Темпи зниження викидів парникових газів в ФРН

Прессекретар міністерства охорони навколишнього середовища, коментуючи процес, заявив, що позивачі "мають повне право" звернутися до суду, щоб привернути увагу громадськості до проблеми і наполягти на більш ефективному захисту клімату.

Згідно з дослідженням Німецького інституту економічних досліджень (DIW), проведеним на замовлення Greenpeace, мета щодо зниження викиду парникових газів, намічена на 2020 рік, буде досягнута в ФРН з п'ятирічним запізненням. За даними уряду за травень 2019 року, в 2020 році викиди парникових газів в Німеччині вдасться скоротити лише на 33 відсотки у порівнянні з 1990 роком, а не на 40, як це планувалося.

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