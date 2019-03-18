 У ФРН у 2018 році зменшилась кількість нападів на мусульман | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2019

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Новини

У ФРН у 2018 році зменшилась кількість нападів на мусульман

За даними міністерства внутрішніх справ Німеччини, у 2018 році в країні скоєно щонайменше 813 нападів на мусульман чи мечеті. За попередній рік таких випадків було 950.

Поліцейський біля мечеті у Берліні (фото з архіву)

Поліцейський біля мечеті у Берліні (фото з архіву)

Щонайменше 813 нападів на мусульман та їхні установи, зокрема мечеті, сталося протягом 2018 року в Німеччині. Про це йдеться у відповіді міністерства внутрішніх справ ФРН на запит фракції Лівих у Бундестазі, повідомляє у вівторок, 2 квітня, газета Neuen Osnabrücker Zeitung. Як зазначено у повідомленні, ця цифра менша за показники попереднього року, коли було зафіксовано 950 подібних нападів.

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Німецькі мусульмани дедалі менше довіряють правоохоронним органам, вважає очільник ради мусульман ФРН і закликає краще захищати мечеті в країні. (18.03.2019)

Берлінський суд відхилив позов вчительки початкових класів, яка хотіла проводити заняття у традиційні мусульманській хустці. Таким чином суд став на захист суперечливого закону, що діє в німецькій столиці. (09.05.2018)

Як зазначається, внаслідок цих атак 54 людини дістали поранення, що більше аніж у 2017 році, коли було зафіксовано 33 особи, котрі зазнали ушкоджень. У більшості випадків нападниками були праві екстремісти. До нападів правоохоронці зарахували випадки цькування і образ мусульман, листи з погрозами, нацистські написи, псування майна, тощо. 

Голова Центральної ради мусульман Німеччини Айман Мациек (Aiman Mazyek) у коментарі Neuen Osnabrücker Zeitung вважає, що зниження загальної кількості нападів у статистиці пов'язане зі зменшенням кількості мусульман-біженців, котрі прибувають до ФРН. Також, на думку Мациека, поліція і судова система мають виявляти більшу увагу до випадків антимусульманських нападів.

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