У ФРН у 2018 році зменшилась кількість нападів на мусульман

Щонайменше 813 нападів на мусульман та їхні установи, зокрема мечеті, сталося протягом 2018 року в Німеччині. Про це йдеться у відповіді міністерства внутрішніх справ ФРН на запит фракції Лівих у Бундестазі, повідомляє у вівторок, 2 квітня, газета Neuen Osnabrücker Zeitung. Як зазначено у повідомленні, ця цифра менша за показники попереднього року, коли було зафіксовано 950 подібних нападів.

Як зазначається, внаслідок цих атак 54 людини дістали поранення, що більше аніж у 2017 році, коли було зафіксовано 33 особи, котрі зазнали ушкоджень. У більшості випадків нападниками були праві екстремісти. До нападів правоохоронці зарахували випадки цькування і образ мусульман, листи з погрозами, нацистські написи, псування майна, тощо.

Голова Центральної ради мусульман Німеччини Айман Мациек (Aiman Mazyek) у коментарі Neuen Osnabrücker Zeitung вважає, що зниження загальної кількості нападів у статистиці пов'язане зі зменшенням кількості мусульман-біженців, котрі прибувають до ФРН. Також, на думку Мациека, поліція і судова система мають виявляти більшу увагу до випадків антимусульманських нападів.